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Южноуральских заключенных начали прививать от коронавируса

В ГУФСИН России по Челябинской области началась вакцинация заключенных от коронавирусной инфекции.

Первыми процедуру вакцинации от ковида массово прошли сотрудники областной психиатрической больницы ГУФСИН. Она находится в Магнитогорске. Их примеру последовал личный состав следственного изолятора №2.

Прививать начали и сотрудников главного управления территориального органа ФСИН России в Челябинске. Прививку получили уже порядка 200 человек. Профилактические прививки от COVID-19 ставят и тем, кто находится под стражей.

Также вакцинацию уже начали проходить осужденные, содержащиеся в тюрьме города Верхнеуральска.

«Вакцинация осужденных проводится в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Применяется вакцина «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»)», - рассказала главный санитарный врач ГУФСИН области Татьяна Воеводова.

Все желающие привиться, а их в режимном учреждении на сегодняшний день около 70 человек, заполнили добровольное информированное согласие и анкету, прошли обязательный первичный осмотр медиков и получили консультацию врача. Повторная вакцинация будет проводиться через 21 день.

Сейчас к вакцинации готовятся и в других учреждениях регионального ГУФСИН.