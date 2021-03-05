Южноуральских заключенных начали прививать от коронавируса

В ГУФСИН России по Челябинской области началась вакцинация заключенных от коронавирусной инфекции.
Первыми процедуру вакцинации от ковида массово прошли сотрудники областной психиатрической больницы ГУФСИН. Она находится в Магнитогорске. Их примеру последовал личный состав следственного изолятора №2.
Прививать начали и сотрудников главного управления территориального органа ФСИН России в Челябинске. Прививку получили уже порядка 200 человек. Профилактические прививки от COVID-19 ставят и тем, кто находится под стражей.
Также вакцинацию уже начали проходить осужденные, содержащиеся в тюрьме города Верхнеуральска.
«Вакцинация осужденных проводится в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Применяется вакцина «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»)», - рассказала главный санитарный врач ГУФСИН области Татьяна Воеводова.
Все желающие привиться, а их в режимном учреждении на сегодняшний день около 70 человек, заполнили добровольное информированное согласие и анкету, прошли обязательный первичный осмотр медиков и получили консультацию врача. Повторная вакцинация будет проводиться через 21 день.
Сейчас к вакцинации готовятся и в других учреждениях регионального ГУФСИН.