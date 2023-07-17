За десять лет диспансеризацию прошли более полумиллиона жителей Челябинской области

За десять лет, с 2013 года, диспансеризацию прошли более полумиллиона жителей Челябинской области.

Диспансеризация позволяет выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, предупредить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, проблемы с пищеварением, сахарный диабет.

«Многие стараются держаться подальше от больниц и поликлиник. «Талоны, очереди - нет, это не для меня», - рассуждает обыватель, и это неверная позиция. Человек несет ответственность за свою жизнь, тем более, за жизнь своих близких. Цена вопроса - час времени. Тем более сейчас, в дачный сезон, когда коридоры поликлиник полупустые. Я призываю всех жителей региона пройти диспансеризацию», - отмечает главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

Диспансеризация - это целый комплекс мероприятий и обследований, целью которого является раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, сахарный диабет и хроническая обструктивная болезнь легких, выявляемые с помощью диспансеризации, являются причиной преждевременной смерти практически в 70 процентах случаев.

Диспансеризация позволяет выявить самое начало или же предрасположенность к перечисленным патологиям. Наверное, самое главное в диспансеризации - это онкологические скрининги (обследования, которые позволяют выявить наиболее часто встречаемые онкологические заболевания на самых ранних стадиях).

Как отмечают в Челябинском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики, об эффективности диспансеризации говорит статистика. За 2022 год диспансеризацию прошли 467 022 человека, в результате врачи выявили 80 565 случаев заболеваний. Традиционно лидирующую позицию среди патологий занимают болезни системы кровообращения – 27 960 случаев, на втором месте находятся заболевания органов дыхания – 4 424 случая. Подозрения на сахарный диабет были выявлены у 3 099 пациентов.

Как уже было сказано выше, в рамках диспансеризации особое внимание уделяется раннему выявлению онкологических заболеваний. За прошлый год врачи обнаружили 360 таких случаев. Медики подчеркивают: каждый случай выявления онкологического заболевания на ранней стадии – это возможность начать своевременное лечение и, соответственно, получить шанс на долгую и здоровую жизнь.

Пройти диспансеризацию может любой желающий старше 18 лет. Для этого необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Обследование проводится за счет средств ОМС.

Пациенты до 39 лет проходят обследования в рамках диспансеризации один раз в три года, в остальное время им предложат профилактический осмотр, а пациенты старше 40 лет ежегодно обследуются по алгоритму диспансеризации.

Записаться на диспансеризацию можно двумя способами. Традиционный способ – просто обратиться в свою поликлинику. Также сейчас есть возможность записаться на прохождение комплексного обследования на портале госуслуг.