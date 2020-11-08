За двое суток зарегистрирована смерть 14 южноуральцев с ковидом из Магнитогорска и Карталинского района

В Челябинской области за прошедшие двое суток зарегистрировано 14 случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У всех причиной смерти стали иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались восемь женщин и шестеро мужчин из Магнитогорского городского округа и Карталинского района. С начала пандемии умерло 692 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Магнитогорске зарегистрирована смерть 13 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Причиной смерти 55-летнего мужчины стали хроническая обструктивная болезнь лёгких и гипертоническая болезнь, 62-летней женщины - хронический лейкоз, 64-летнего мужчины - сахарный диабет и ишемическая кардиомиопатия, 67-летней женщины - ишемическая кардиомиопатия и атеросклероз коронарных артерий, 69-летней женщины - сахарный диабет с осложнениями и постинфарктный, 71-летнего мужчины - сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, 71-летней женщины - ишемическая кардиомиопатия, кардиосклероз, 73-летней женщины - сахарный диабет с осложнениями и ишемическая кардиомиопатия, 80-летнего мужчины - постинфарктный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность, 80-летней женщины - ишемическая кардиомиопатия и стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, 81-летнего мужчины - ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь с поражением сердца, 83-летней женщины - сахарный диабет с осложнениями и ишемическая кардиомиопатия, 87-летней женщины - сахарный диабет с множественными осложнениями и ишемическая кардиомиопатия.

В Карталинском районе скончался 80-летний пациент. Причина - мелкоочаговый кардиосклероз, легочно-сердечная недостаточность.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 692 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 194 человека умерли от ковидной пневмонии, 498 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро восьмого ноября в России скончалось 30 тысяч 537 пациентов с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 286 умерших, двумя днями ранее – 364 и 378). В УрФО зарегистрировано 2 тысячи 151 случай смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 653. В Челябинской области умерло 692 жителя с коронавирусом (194 - от ковида), в Свердловской области – 831 от ковидной пневмонии, в Ханты-Мансийском автономном округе – 277, в Ямало-Ненецком автономном округе – 160, в Курганской – 100, в Тюменской области – 91.