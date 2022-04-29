29.04.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев чуть подросло
29.04.2022
В майские праздники изменится расписание движения электричек на ЮУЖД
29.04.2022
Уралкуз одержал победу в чемпионате Челябинска по волейболу
29.04.2022
Ограничение движения в Челябинске
29.04.2022
ММК-ЛМЗ реализовал первый в России трехсторонний специальный инвестиционный контракт
29.04.2022
Челябинским ветеранам Великой Отечественной войны вручат именные открытки с Днем Победы
«ZА МИР! ZА ТРУД! ZА МАЙ!»: под таким лозунгом пройдет в Челябинске праздник Весны и Труда
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
25.04.2022
Челябинцам обещают салют на первое мая
19.04.2022
Семь идей, как интересно провести длинные майские выходные в Челябинской области
19.04.2022
Профсоюзы Челябинской области Первомай отметят Всероссийским автопробегом
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022