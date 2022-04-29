«ZА МИР! ZА ТРУД! ZА МАЙ!»: под таким лозунгом пройдет в Челябинске праздник Весны и Труда

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Первого мая Федерация профсоюзов региона организует в Челябинске митинг-концерт в парке имени Гагарина.

С 2020 года это будет первый День солидарности трудящихся, который пройдет массово.

Свыше шести тысяч человек – работники южноуральских предприятий и организаций, профсоюзные лидеры и активисты, студенческая молодежь, представители политических партий и общественных организаций, гости города - выйдут под знаменами профсоюзов.

В акции примут участие все, кто поддерживает требования и лозунги профсоюзов в защиту прав и интересов Человека труда: «В России заработал – в Россию вложи!», «Работающему человеку – достойный уровень жизни!», «Развитие российских предприятий – устойчивое развитие экономики!», «За достойный труд без войн и санкций!», «Сила страны – в единстве и солидарности!», «За мир и стабильность!», «Нет спекулятивному росту цен!», «Новые вызовы – новые возможности!».

В рамках Первомая в городах и районах Челябинской области пройдут встречи трудовых коллективов, культурно-массовые и спортивные мероприятия.

В ряде городов Молодежные советы предприятий вышли с инициативой украсить балконы жилых домов лозунгами, шарами, чтобы яркой атрибутикой создать у горожан праздничное настроение в День весны и труда.

Как отмечает руководитель пресс-центра Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Касаткина, в этом году традиционные первомайские мероприятия пройдут не во всех регионах страны.

Как сказал председатель ФНПР Михаил Шмаков на пресс-конференции в ТАСС, причина – не до конца снятые ковидные ограничения и непростая обстановка в пограничной зоне с Украиной.

Тем не менее, россияне смогут активно отпраздновать Первомай там, где позволяет обстановка. По предварительным данным, в массовых мероприятиях ожидается участие более трех миллионов человек.

Афиша Первомая в Челябинске:

11.00-12.00 - сбор участников акции в парке имени Гагарина у главной сцены. Выступление кавер-группы «Мамба».

12.00-13.00 - митинг-концерт с участием победителей музыкального конкурса «Рабочая песня-2022», выступления профсоюзных лидеров и активистов, представителей трудовых коллективов предприятий.

13.00 - народные гуляния.

Первомай
Профсоюзы
Челябинск
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27.04.2022 12:50

В Челябинске благоустроят Комсомольский проспект

27.04.2022 12:27

Росгвардейцам пришлось применить табельное оружие, чтобы спасти челябинку от напавшей на нее собаки

27.04.2022 12:23

Аудиторы КСП проверят минкульт Челябинской области

27.04.2022 11:29

«Газпром» сообщил о приостановке поставок газа «Булгаргазу» и польской PGNiG

27.04.2022 11:28

Челябинских любителей баскетбола приглашают сыграть в формате 3х3

27.04.2022 11:18

Вслед за Польшей без российского газа может остаться и Болгария

27.04.2022 11:03

Челябинские военные проведут репетицию торжественного построения

27.04.2022 10:57

Южноуральцы могут досрочно подать заявление на новое детское пособие

27.04.2022 10:53

Более десяти миллионов просмотров: ММК покоряет TikTok

27.04.2022 10:31

Южноуральские полицейские вручили необходимые для пребывания документы беженцам из ДНР, ЛНР и Украины

27.04.2022 10:28

Тепло сохранится на Южном Урале два дня, с пятницы прогнозируют похолодание

27.04.2022 10:00

Цифровое партнерство: «Ростелеком» фиксирует выгодные условия для малого бизнеса на два года

27.04.2022 09:22

Челябинск снова примет фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»

27.04.2022 09:07

На Таганай вернулись кряквы-старожилы

26.04.2022 21:40

Текслер и Дитрих обсудили перспективы ТЛК «Южноуральский»

26.04.2022 21:02

СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу

26.04.2022 20:55

В челябинском «подземелье» появились антивандальные светильники

26.04.2022 20:39

В Челябинске расследуют гибель на пожаре семилетней девочки

26.04.2022 20:29

В среду в Челябинской области местами дожди и грозы

26.04.2022 20:23

В Челябинске обследовали проблемные дороги и обязали подрядчика устранить дефекты за 30 дней

26.04.2022 20:12

Анонсы событий и мероприятий на 27 апреля

26.04.2022 20:05

Полиция Челябинска нашла живодера, облившего бездомного пса химической жидкостью