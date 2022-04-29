«ZА МИР! ZА ТРУД! ZА МАЙ!»: под таким лозунгом пройдет в Челябинске праздник Весны и Труда

Первого мая Федерация профсоюзов региона организует в Челябинске митинг-концерт в парке имени Гагарина.

С 2020 года это будет первый День солидарности трудящихся, который пройдет массово.

Свыше шести тысяч человек – работники южноуральских предприятий и организаций, профсоюзные лидеры и активисты, студенческая молодежь, представители политических партий и общественных организаций, гости города - выйдут под знаменами профсоюзов.

В акции примут участие все, кто поддерживает требования и лозунги профсоюзов в защиту прав и интересов Человека труда: «В России заработал – в Россию вложи!», «Работающему человеку – достойный уровень жизни!», «Развитие российских предприятий – устойчивое развитие экономики!», «За достойный труд без войн и санкций!», «Сила страны – в единстве и солидарности!», «За мир и стабильность!», «Нет спекулятивному росту цен!», «Новые вызовы – новые возможности!».

В рамках Первомая в городах и районах Челябинской области пройдут встречи трудовых коллективов, культурно-массовые и спортивные мероприятия.

В ряде городов Молодежные советы предприятий вышли с инициативой украсить балконы жилых домов лозунгами, шарами, чтобы яркой атрибутикой создать у горожан праздничное настроение в День весны и труда.

Как отмечает руководитель пресс-центра Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Касаткина, в этом году традиционные первомайские мероприятия пройдут не во всех регионах страны.

Как сказал председатель ФНПР Михаил Шмаков на пресс-конференции в ТАСС, причина – не до конца снятые ковидные ограничения и непростая обстановка в пограничной зоне с Украиной.

Тем не менее, россияне смогут активно отпраздновать Первомай там, где позволяет обстановка. По предварительным данным, в массовых мероприятиях ожидается участие более трех миллионов человек.

Афиша Первомая в Челябинске:

11.00-12.00 - сбор участников акции в парке имени Гагарина у главной сцены. Выступление кавер-группы «Мамба».

12.00-13.00 - митинг-концерт с участием победителей музыкального конкурса «Рабочая песня-2022», выступления профсоюзных лидеров и активистов, представителей трудовых коллективов предприятий.

13.00 - народные гуляния.