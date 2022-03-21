21.03.2022
Челябинцев возмущают грязные кучи снега и нечищеные тротуары
21.03.2022
Челябинские власти должны предоставить жилье 92-м детям-сиротам
21.03.2022
В Златоусте столкнулись 15 автомобилей
21.03.2022
За неделю от ковила умерло 112 южноуральцев
21.03.2022
В Челябинске подпишут соглашение о комплексном развитии территории на Братьев Кашириных
21.03.2022
В Челябинске вандалы изуродовали стены подземного перехода на площади Революции
За неделю от ковила умерло 112 южноуральцев
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
19.03.2022
За сутки число справившихся с ковидом южноуральцев в три раза превысило число заболевших
18.03.2022
С начала пандемии ковидом переболели 311 тысяч южноуральцев, умерло 8,5 тысячи
17.03.2022
За сутки заболело ковидом 625 южноуральцев, выздоровело 1000, умерло 19
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022
Взгляд изнутри: Украина все делает в пику России
17.03.2022
Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами
17.03.2022
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022