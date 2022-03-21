За неделю от ковила умерло 112 южноуральцев

В Челябинской области за прошедшую неделю умерло 112 жителей области, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

С начала пандемии коронавирус стал причиной смерти восьми тысяч 589 южноуральцев с подтвержденным COVID-19. Из них семь тысяч 311 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии. Еще одна тысяча 278 человек умерло от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки заболел ковидом 591житель области, что на 0,9% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее - 596 человек). С начала пандемии подтверждено 312 тысяч 885 случаев коронавирусной инфекцией COVID-19

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 577 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 745). Всего сумели справиться с болезнью 291 тысяча 729 пациентов.

По состоянию на 21 марта 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией 12 тысяч 495 человек, что практически аналогично показателю предыдущего дня (днем ранее – 12 тысяч 496 жителей).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.