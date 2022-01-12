За новогодние праздники в Челябинском областном перинатальном центре установили рекорд

За период новогодних праздников в Областном перинатальном центре Южного Урала установлен рекорд по числу родившихся детей.

Как сообщает пресс-служба минздрава области, за новогодние праздники в областном перинатальном центре появились на свет 170 малышей. За этот же период в прошлом году родилось на 30 детей меньше.

«Мы работали все дни, - рассказала Оксана Любавина, главный врач Областного перинатального центра. - Рекорд был четвертого января - у нас прошло 30 родов, каждая мамочка в этот день ещё и получила подарок». В Рождество, седьмого января, в ОПЦ приняли роду у 17 женщин. Из 170 рожденных в новогодние каникулы детей девять двойняшек.

Всего за 2021 год в ОПЦ родилось беспрецедентное количество детей – шесть тысяч 75 малышей. «В целом прошедший 2021 год для нас, конечно, был плодотворным и уникальным по количеству новорожденных», - подчеркнула Любавина.