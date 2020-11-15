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За сутки ковид унес жизни семи южноуральцев

Общество
Сегодня, 12:04
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано семь случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У всех семи человек причиной смерти стала ковидная пневмония.

Скончались шестеро мужчин и одна женщина из Челябинского городского округа, Коркинского, Кунашакского, Сосновского и Чебаркульского муниципального районов. С начала пандемии умерло 743 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии скончались 53-летний мужчина из Сосновского района, 69-летний житель Чебаркульского района, 81-летняя женщина из Кунашакского района, 84-летний мужчина из Коркинского района и трое жителей Челябинска - 66-летний, 80-летни и 82-летний мужчины, а также

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 736 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 216 человек умерли от ковидной пневмонии, 520 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 15 ноября в России скончалось 32 тысячи 834 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано две тысячи 344 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 824. В Челябинской области умерло 743 жителя с коронавирусом (223 - от ковида), в Свердловской области – 882, в Ханты-Мансийском автономном округе – 313, в Ямало-Ненецком автономном округе – 191, в Курганской – 108, в Тюменской области – 107.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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