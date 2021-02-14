За сутки умерло 15 южноуральцев с коронавирусом, выздоровели 475 человек

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло 15 пациентов с коронавирусом: от COVID-19 - девять человек, от других причин – шесть.
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, выздоровели и были выписаны из больниц за последние сутки 475 южноуральцев (всего с начала пандемии - 40 282 пациента).
Увы, но жители Челябинской области продолжают заражаться коварной инфекцией. Так, за прошедшие сутки выявлен 261 новый случай заболевания COVID-19, школьников среди вновь заболевших нет.
В настоящее время число больных коронавирусом на Южном Урале составляет, согласно данным официальной статистики, 6 749 человек.
За прошедшие сутки в регионе методами ИФА и ПЦР было проведено 9 038 тестов на COVID-19, с начала пандемии - 1 516 870.