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В Челябинской области умерло еще 12 пациентов с коронавирусом, 260 человек заболели

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За сутки умерло 15 южноуральцев с коронавирусом, выздоровели 475 человек

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло 15 пациентов с коронавирусом: от COVID-19 - девять человек, от других причин – шесть.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, выздоровели и были выписаны из больниц за последние сутки 475 южноуральцев (всего с начала пандемии - 40 282 пациента).

Увы, но жители Челябинской области продолжают заражаться коварной инфекцией. Так, за прошедшие сутки выявлен 261 новый случай заболевания COVID-19, школьников среди вновь заболевших нет.

В настоящее время число больных коронавирусом на Южном Урале составляет, согласно данным официальной статистики, 6 749 человек.

За прошедшие сутки в регионе методами ИФА и ПЦР было проведено 9 038 тестов на COVID-19, с начала пандемии - 1 516 870.