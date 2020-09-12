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За сутки умерло 4 человека с ковидом в Челябинске и Саткинском районе

Общество
Сегодня, 18:36
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Автор: 
Любовь Юрина

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались один мужчина и трое женщин из Челябинска и Саткинского района. С начала пандемии умерло 420 южноуральцев с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано три случая смерти пациентов с коронавирусом. Умерли две женщины и мужчина. Причиной смерти 74-летней женщины стали атеросклеротическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность, 78-летнего мужчины - сахарный диабет и острый инфаркт миокарда, 79-летней женщины - гипертоническая болезнь и мелкоочаговый кардиосклероз. У всех троих ковид был сопутствующим. Всего в областном центре зафиксировано 6 тысяч 437 случаев коронавирусной.

В Саткинском районе скончалась 81-летняя женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причина смерти - крайняя степень ожирения и острая сердечная недостаточность. Всего в муниципалитете зарегистрировано 211 случаев коронавирусной инфекции.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 420 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 111 человек умерли от ковидной пневмонии, 309 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 12 сентября в России скончалось 18 тысяч 484 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 267 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида - 958. В Челябинской области умерло 420 жителей с коронавирусом (111 - от ковида), в Свердловской области – 522, в Ханты-Мансийском автономном округе – 177, в Ямало-Ненецком автономном округе – 95, в Тюменской области – 31, в Курганской – 22.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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