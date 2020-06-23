За сутки умерло 4 южноуральца с ковидом – в Челябинске, Нязепетровском и Красноармейском районах

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – скончались четверо женщины. С начала пандемии общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 125.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за сутки умерло два жителя Челябинска, по одному жителю в Нязепетровском и Красноармейском районах.

У троих причиной смерти стала ковидная пневмония, у двоих – иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

Накануне в Челябинске зарегистрирована смерть 67-летней и 76-летней женщин. Причина -ковидная впневмония. С момента начала пандемии в городе умерло 46 человек в возрасте от 24 до 96 лет. У 36 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония. Всего в областном центре подтверждено 2 тысячи 181 случай коронавирусной инфекции (плюс 76 за сутки).

В Нязепетровском районе накануне зарегистрирована смерть 76-летней женщины. Причина – ковидная пневмония. Всего в городе подтверждено 15 случаев коронавирусной инфекции у жителей от 20 до 76 лет.

В Красноармейском районе скончалась 80-летняя женщина с коронавирусной инфекцией. Причина смерти - злокачественное новообразование гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий). Всего в районе зафиксировано 48 случаев заражения жителей от 9 лет до 91 года.

Всего с момента пандемии в Магнитогорске умерло 29 пациентов с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии. По данным городского оперативного штаба в муниципалитете подтверждено 1 тысяча 86 случая COVID-19 (за сутки плюс 13), из них 638 пациентов выздоровели и выписаны из больниц (за прошедшие сутки - 3).

В Златоусте зафиксировано 13 смертельных случаев у пациентов от 56 до 85 лет. Причиной смерти семи пациентов стала ковидная пневмония. В городе подтверждено 596 случаев коронавирусной инфекции.

В Миассе с начала пандемии умерло 10 пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет, в том числе семеро – от ковидной пневмонии. Всего в Миассе подтверждено 484 случая коронавирусной инфекции.

В Саткинском и Брединском районах умерло по четверо пациентов с коронавирусной инфекцией. В том и другом муниципалитете у двоих причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Верхнеуральском, Ашинском и Октябрьском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей.

В Кыштыме, Пласте, Трехгорном, Троицке, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Карталинском, Коркинском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 125 южноуральца, в том числе 80 человек умерло от ковидной пневмонии, 45 человека – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 23 июня в России скончалось 8 тысяч 206 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 274 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области –125 (в том числе 77 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 71, в Ханты-Мансийском автономном округе - 35, в Ямало-Ненецком автономном округе – 27, в Тюменской области – 16, в Курганской - 0.