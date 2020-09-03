За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом из Челябинска и Копейска

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались две женщины и двое мужчин из Челябинска и Копейска. С начала пандемии умерло 382 южноуральца с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Копейске зарегистрирована смерть 68-летнего мужчины с подтвержденным ковидом. Причина смерти – атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность. Всего в городе зафиксировано 427 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерло девять человек в возрасте от 62 лет до 91 года.

В Челябинске за прошедшие сутки подтверждено три случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией: умерли мужчина 84 лет, женщины 72 лет и 81 года. Причиной смерти 84-летнего пациента стали атеросклероз коронарных артерий и гипертоническая болезнь, 72-летней женщины - атеросклеротическая болезнь сердца и сердечно-лёгочная недостаточность, 81-летней женщины - хроническая постинфарктная аневризма и кардиосклероз. Всего в Челябинске подтверждено шесть тысяч 119 случаев коронавируса.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 382 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 108 человек умерли от ковидной пневмонии, 274 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро третьего сентября в России скончалось 17 тысяч 528 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована одна тысяча 158 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида - 883. В Челябинской области умерло 382 жителя, в Свердловской области – 466, в Ханты-Мансийском автономном округе - 170, в Ямало-Ненецком автономном округе – 91, в Тюменской области – 31, в Курганской - 18.