За сутки умерло девять южноуральцев с ковидом, самой молодой было 36 лет

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано девять случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, непосредственно от ковидной пневмонии умерли пятеро человек – три женщины в возрасте 36, 59 и 67 лет и двое мужчин 66 и 89 лет.
Кроме того, за сутки скончалось еще четверо человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция – две женщины и двое мужчин. Причиной смерти 59-летнего мужчины стали атеросклеротическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь, 69-летней женщины - постинфарктный кардиосклероз и сахарный диабет, 74-летнего мужчины - хроническая обструктивная болезнь лёгких и лёгочно-сердечная недостаточность, 82-летней женщины - атеросклеротическая болезнь сердца и атеросклероз коронарных артерий.
Всего за время пандемии коронавирус оборвал жизни одной тысячи 363 пациентов, у 574 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 789 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.
С начала пандемии в области выявлено в общей сложности 38 тысяч 516 инфицированных ковидом, за прошедшие сутки еще у 295 южноуральцев подтвердился коронавирус (днем ранее было чуть больше – 297 человек).
Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.
За весь период пандемии справились с коронавирусом 23 тысячи 409 южноуральцев, в том числе за последние сутки – 115 человек (днем ранее – 105).
По состоянию на восьмое января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжают борьбу с коронавирусом 13 тысяч 703 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 13 тысяч 532).
Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.