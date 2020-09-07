За сутки умерло три жителя с коронавирусом из Челябинска, Копейска и Аргаяша

За прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались двое мужчин и женщина. С начала пандемии умерло 397 южноуральцев с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске скончался 80-летний мужчина с положительный тестом на ковид. Причина смерти - диффузный атеросклеротический кардиосклероз и гипертоническая болезнь. Всего в городе зафиксировано почти 6,2 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Копейске умер 91-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом. Причина смерти - хроническая обструктивная болезнь лёгких, хронический бронхит. Всего в городе зафиксировано 436 случаев коронавирусной инфекции, умерло 10 жителей с ковидом.

В Аргаяшском районе зарегистрирован смерть 63-летней женщины. Причина - острый лейкоз. Всего в муниципалитете зарегистрировано 170 случаев коронавирусной инфекции, скончалось пять человек.

Кроме того, зарегистрирована смерть двух женщин 62 и 64 лет, у которых был подтвержден ковид. Причиной смерти первой пациентки стали ишемическая болезнь сердца и острый инфаркт миокарда, второй - ишемическая кардиомиопатия и хроническая сердечная недостаточность.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 397 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 110 человек умерли от ковидной пневмонии, 287 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро седьмого сентября в России скончалось 17 тысяч 871 пациент с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована одна тысяча 194 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида - 907. В Челябинской области умерло 397 жителей, в Свердловской области – 479, в Ханты-Мансийском автономном округе – 175, в Ямало-Ненецком автономном округе – 93, в Тюменской области – 31, в Курганской – 19.