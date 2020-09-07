ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

За сутки в Челябинской области подтверждено 69 новых случаев ковида

Общество
Сегодня, 11:19
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 69 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 73). Число выздоровевших за сутки в разы меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, седьмого сентября, в регионе подтверждено 14 тысяч 920 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано семь выздоровевших пациентов с коронавирусом, что выше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выздоровело 137 инфицированных. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 11 тысяч 862 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 397 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 110 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 287 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано трое смертельных случая – скончались двое мужчин и женщина.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона выросло. На сегодня в больницах получает лечение 2 тысячи 620 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 2 тысячи 561). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Вчера, 14:57
В Миассе от коронавируса скончалась 42-летний врач
Общество
Вчера, 12:06
В Челябинске за сутки умерло 4 жителя с коронавирусом
Общество
Вчера, 11:41
За сутки в Челябинской области подтверждено 73 новых случая ковида
Общество
05.09.20 13:08
За сутки умерло четыре человека с ковидом в Челябинске и Аше
Сегодня, 10:54
Челябинцы активно прививаются от гриппа
Сегодня, 10:37
В Челябинской области появится своя порода лошадей и новый ипподром
Сегодня, 09:53
На Южном Урале внедряется интеллектуальная система весогабаритного контроля
Сегодня, 09:47
Алексей Текслер проинспектирует Копейск
Сегодня, 09:41
Вступил в силу закон о внесудебном банкротстве
Сегодня, 09:40
Южноуральские студенты - о Пушкине, классической литературе и родной речи
Сегодня, 09:10
Представитель ОНФ заявил об украденном у челябинцев тротуаре на Горького
Вчера, 17:27
Отставка в управлении делами губернатора и правительства Челябинской области
Вчера, 15:44
Алексей Текслер направил комиссию минстроя в Троицк
Вчера, 14:57
В Миассе от коронавируса скончалась 42-летний врач
Общество
05.09.20 21:15
Свежие овощи и необычные аксессуары
На площади Революции в Челябинске открылась сезонная ярмарка
Общество
Сегодня, 09:40
Южноуральские студенты - о Пушкине, классической литературе и родной речи
Новости
Сегодня, 12:28
Федерация
Сибирские силовики заявили о готовности помочь немецким коллегам в деле Навального
Сегодня, 12:23
Происшествия
Южноуральцы за несколько дней отдали аферистам полтора миллиона рублей
Сегодня, 12:18
Федерация
Роскосмос готовит разработку по сжиганию ТБО
Сегодня, 12:11
Общество
ГРЦ Макеева: с заботой о детях и их родителях
Сегодня, 12:08
Общество
На набережной реки Миасс организуют спортивную площадку
Материалы рубрики
Сегодня, 12:11
Общество
ГРЦ Макеева: с заботой о детях и их родителях
Сегодня, 12:08
Общество
На набережной реки Миасс организуют спортивную площадку
Сегодня, 11:13
Общество
В Челябинск скоро прибудет освященная «Всецарица»
Сегодня, 10:54
Общество
Челябинцы активно прививаются от гриппа
Сегодня, 09:53
Общество
На Южном Урале внедряется интеллектуальная система весогабаритного контроля
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика