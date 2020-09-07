За сутки в Челябинской области подтверждено 69 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 69 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 73). Число выздоровевших за сутки в разы меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, седьмого сентября, в регионе подтверждено 14 тысяч 920 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано семь выздоровевших пациентов с коронавирусом, что выше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выздоровело 137 инфицированных. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 11 тысяч 862 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 397 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 110 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 287 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано трое смертельных случая – скончались двое мужчин и женщина.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона выросло. На сегодня в больницах получает лечение 2 тысячи 620 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 2 тысячи 561). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.