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За сутки в Челябинской области подтверждено 76 новых случаев ковида

Общество
Сегодня, 11:33
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 76 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 73). Число выздоровевших за сутки меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро четверга, третьего сентября, в регионе подтверждено 14 тысяч 626 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 62 выздоровевших пациента с коронавирусом. Днем ранее выздоровело 133 инфицированных. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 11 тысяч 605 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 382 пациента с коронавирусной инфекцией, у 108 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 274 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано четыре смертельных случая – скончались двое мужчин и две женщины.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона выросло. На сегодня в больницах получает лечение 2 тысячи 598 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 2 тысячи 588). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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