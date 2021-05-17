За сутки в Челябинской области подтверждено 93 новых случая ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что меньше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее – 92). Всего в регионе было подтверждено 61 тысяча 793 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровел и выписан из больницы 91 человек (днем ранее – 93). С начала пандемии 56 тысяч 245 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией, сумели справиться с болезнью.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть восьми человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее – девять человек). Причиной смерти семи человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 739 жителей. Из них одна тысяча 537 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 202 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 770 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 776 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.