ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

За сутки в России подтверждено 1154 новых случая коронавируса, в УрФО - 52

Общество
Сегодня, 14:10
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 1154 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 20 случаев больше, чем сутки назад (за прошедшие сутки прирост составил 296 случаев, тремя сутками ранее число случаев сокращалось – на 76, на 19 и на 175 случаев соответственно, в предшествовавшие им сутки был прирост в 1,75 раза).

В Москве за сутки зарегистрировано 697 новых случаев, что на 106 случаев больше, чем сутки назад (двое суток назад был прирост – 55).

 

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Ханты-Мансийском автономном округе (плюс 19), Ямало-Ненецком автономном округе (плюс 18), Свердловской области (плюс семь), Тюменской области (плюс семь), Челябинской области (плюс один). Прирост за сутки 52 случая.

По состоянию на утро 7 апреля в мире подтверждено 1 миллион 347 тысяч 518 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 6%, до этого был – 8,8% и 8,4%). Из них 1 миллион 264 тысячи 447 случаев (плюс 6,4%) зарегистрировано в 178 странах мира (добавились две страны), в Китае - 83 тысячи 71 (прирост 0,08%).

В Российской Федерации зарегистрировано 7 тысяч 497 случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе (за сутки добавилось два региона), в том числе в Москве –4 тысячи 484 случая. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 494 человека (плюс 88 за сутки), в Москве – 222 человека (плюс 16).

В УрФО официально подтверждено 171 случай: в Свердловской области – 51 человек (за сутки регион спустился с восьмого места на девятое в стране по числу заболевших), в Ханты-Мансийском автономном округе – 38 (вышел на второе место в УрФО, подвинув Южный Урал), в Челябинской области - 32 случая (за сутки регион вновь спустился с 15-го на 19-е место в списке по стране), Ямало-Ненецком автономном округе – 30, в Тюменской области – 18, в Курганской области – двое.

Коронавирус унес жизни 58 человек (за сутки умерло 11), в том числе в Москве – 31 (плюс двое), Московской области - восемь (плюс пять), Республике Коми - трое, в Санкт-Петербурге, Псковской области, Пермском крае, Приморском крае– по два случая, в Пензенской, Оренбургской, Костромской, Иркутской и Владимирской областях, в Чеченской Республике, Краснодарском крае, Республике Бурятия – по одному.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Экономика
Сегодня, 14:14
Виктор Мамин: Южноуральские предприятия с огромной энергией спасают свой бизнес
Федерация
Сегодня, 13:41
Facebook проследит за прогулками во время пандемии
Общество
Сегодня, 13:29
Улыбнитесь
В Сети аккумулировали противоречивые запреты на период карантина, который не объявлен, но который есть
Экономика
Сегодня, 13:26
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
Сегодня, 12:27
Семьи Челябинской области с детьми в возрасте от 3 до 7 лет начнут получать новое пособие
Сегодня, 12:18
В Челябинске специально для нарушителей режима созданы передвижные пункты полиции
Сегодня, 11:55
Все контактировавшие с пресс-секретарем губернатора Челябинской области обследованы на коронавирус
Сегодня, 11:24
Военкомат Челябинской области открыл горячую линию по вопросам призыва
Сегодня, 11:15
За сутки в Челябинской области зарегистрирован один случай коронавируса и 2 условно положительных
Сегодня, 10:48
В Златоусте произошел резкий скачок цен на лимон и имбирь. Разбирается УФАС
Вчера, 19:16
У южноуральцев появился еще один повод остаться дома
Вчера, 18:41
Текслер – главам и работодателям о зарплате: Не вздумайте резать
Вчера, 18:34
Нуждающиеся одинокие мамы в Челябинской области получат единовременное пособие
Вчера, 16:52
Ирина Гехт объяснила причины смерти помощника судьи и рассказала про состояние Зюся
Общество
Сегодня, 13:22
Сегодня православные отмечают Благовещение, или день семейной любви
Общество
Сегодня, 12:36
Медики Челябинской области получат доплату за работу с пациентами с коронавирусом и с подозрением на эту инфекцию
Новости
Сегодня, 13:41
Федерация
Facebook проследит за прогулками во время пандемии
Сегодня, 13:26
Экономика
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
Сегодня, 13:24
Федерация
В российских аптеках появится китайский препарат против COVID-19
Сегодня, 12:18
Общество
В Челябинске специально для нарушителей режима созданы передвижные пункты полиции
Сегодня, 12:00
Происшествия
Школьницу из Чебаркульского района представят к награде за спасение детей
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 12:18
Общество
В Челябинске специально для нарушителей режима созданы передвижные пункты полиции
Сегодня, 11:24
Общество
Военкомат Челябинской области открыл горячую линию по вопросам призыва
Сегодня, 10:48
Общество
В Златоусте произошел резкий скачок цен на лимон и имбирь. Разбирается УФАС
Вчера, 15:17
Общество
Челябинских подрядчиков попросили помочь медикам и соцработникам с уборкой территорий
Вчера, 13:46
Общество
В Челябинской области за три месяца родилось восемь тысяч малышей
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика