За сутки в России подтверждено 1154 новых случая коронавируса, в УрФО - 52

За последние сутки в России официально подтверждено 1154 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 20 случаев больше, чем сутки назад (за прошедшие сутки прирост составил 296 случаев, тремя сутками ранее число случаев сокращалось – на 76, на 19 и на 175 случаев соответственно, в предшествовавшие им сутки был прирост в 1,75 раза).

В Москве за сутки зарегистрировано 697 новых случаев, что на 106 случаев больше, чем сутки назад (двое суток назад был прирост – 55).

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Ханты-Мансийском автономном округе (плюс 19), Ямало-Ненецком автономном округе (плюс 18), Свердловской области (плюс семь), Тюменской области (плюс семь), Челябинской области (плюс один). Прирост за сутки 52 случая.

По состоянию на утро 7 апреля в мире подтверждено 1 миллион 347 тысяч 518 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 6%, до этого был – 8,8% и 8,4%). Из них 1 миллион 264 тысячи 447 случаев (плюс 6,4%) зарегистрировано в 178 странах мира (добавились две страны), в Китае - 83 тысячи 71 (прирост 0,08%).

В Российской Федерации зарегистрировано 7 тысяч 497 случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе (за сутки добавилось два региона), в том числе в Москве –4 тысячи 484 случая. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 494 человека (плюс 88 за сутки), в Москве – 222 человека (плюс 16).

В УрФО официально подтверждено 171 случай: в Свердловской области – 51 человек (за сутки регион спустился с восьмого места на девятое в стране по числу заболевших), в Ханты-Мансийском автономном округе – 38 (вышел на второе место в УрФО, подвинув Южный Урал), в Челябинской области - 32 случая (за сутки регион вновь спустился с 15-го на 19-е место в списке по стране), Ямало-Ненецком автономном округе – 30, в Тюменской области – 18, в Курганской области – двое.

Коронавирус унес жизни 58 человек (за сутки умерло 11), в том числе в Москве – 31 (плюс двое), Московской области - восемь (плюс пять), Республике Коми - трое, в Санкт-Петербурге, Псковской области, Пермском крае, Приморском крае– по два случая, в Пензенской, Оренбургской, Костромской, Иркутской и Владимирской областях, в Чеченской Республике, Краснодарском крае, Республике Бурятия – по одному.