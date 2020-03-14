За сутки в России выявлено еще 14 заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано еще 14 случаев новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), в том числе девять – в Москве, два - в Кемеровской области, по одному- в Санкт-Петербурге, в Московской и Калининградской областях.

Заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, - Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, из девяти заболевших трое несовершеннолетних и шестеро взрослых. Классы и здания, в которых они обучались, закрыты на карантин с 10 марта. Ни один из взрослых пациентов не посещал работу.

Шестеро родственников заболевших москвичей госпитализированы в больницу в Коммунарке, четверо – в инфекционную больницу, двое - остались на домашнем карантине.

С понедельника, 16 марта, во всех школах и детских садах Москвы и Московской области вводится свободное посещение, то есть учащимся и воспитанникам разрешается посещать занятия по усмотрению их родителей или законных представителей.

С 17 марта в Калининградской области вводится режим повышенной готовности.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у двоих граждан КНР, у одного жителя Италии (приехал в Санкт-Петербург) и 56 жителей России.

В Москве подтверждено 33 случая заболевания. В Подмосковье зарегистрировано пять случаев заболевания, в Санкт-Петербурге – пять, в Липецкой области – три случая, в Калининградской области – два случая, в Кемеровской области – два, в Нижнем Новгороде, Белгородской, Ленинградской областях, Пермском крае и Краснодарском крае – по одному случаю.

На сегодня выписаны два гражданина Китая, три гражданина России, эвакуированных из Японии с круизного лайнера «Diamond Princess», и один московский пациент.

По состоянию на утро 14 марта в мире подтверждено 144 тысячи 686 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 63 тысяча 665 случаев зарегистрировано в 118 странах мира, остальные – в Китае.

На территории Челябинской области случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на текущий момент не выявлено, заверяет региональный минздрав и Роспотребнадзор.