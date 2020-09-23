За сутки закрылись на карантин еще две школы в Челябинской области

В Челябинской области за сутки закрылись на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) еще две школы – в Еманжелинске и Южноуральске.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки региона, на карантин по ОРВИ с сегодняшнего дня закрыты средняя школа №6 в Южноуральске и Еманжелинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

По состоянию на 23 сентября на карантин по ОРВИ закрыты 10 школ и 524 класса. Накануне на дистанционном обучении было восемь школ и 473 класса.

Приостановлен учебный процесс в школе №3 Южноуральска (с 22 по 26 сентября), в трех школах Кизильского района (Гранитная, Обручевская, Богдановская), двух школах Красноармейского района (Якуповская и Лазурненская), в одной школе Нагайбакского района (Балканская школа) и школе №13 Саткинского района.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая. При этом за неделю заболеваемость ОРВИ среди школьников выросла на 45%.