Заместитель министра МЧС вручил южноуральским огнеборцам сертификаты на новую технику
Общество
Сегодня, 10:11

Завершился рабочий визит в Челябинске заместителя министра МЧС России Ильи Денисова. Он открыл новую пожарно-спасательную часть и вручил огнеборцам сертификаты на новую технику.

В Челябинске завершился межрегиональный сбор территориальных подсистем РСЧС субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа. В ходе мероприятия заместитель главы МЧС России Илья Денисов подвел итоги деятельности 2019 года и поставил задачи на 2020 год.

«После пленарного заседания Илья Денисов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко и участники сбора в торжественной обстановке открыли пожарно-спасательную часть № 9, новое подразделение областного гарнизона. Огнеборцам Челябинской области заместитель министра вручил сертификаты на современную пожарную спецтехнику», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Вклад главы региона Алексея Текслера в обеспечение безопасности Южного Урала был отмечен благодарственным письмом Министра МЧС России. Также в этот насыщенный день были подведены итоги межрегионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».

В завершении своей работы в столице Южного Урала Илья Денисов провёл круглый стол с участием начальников территориальных органов, учреждений и организаций МЧС России, находящихся в Уральском федеральном округе.

Фото: МЧС России по Челябинской области

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