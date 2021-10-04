«Здесь был Вася»: Молодые металлурги Магнитки спасают природу от последствий вторжения человека

Активисты молодежной общественной организации «Союз молодых металлургов» ПАО «ММК» (Челябинская область) вместе с волонтерами очищают скалы в окрестностях Магнитогорска от надписей, оставленных туристами.

«Реализуя уникальный грантовый проект «Здесь был Вася», молодые металлурги и волонтеры пытаются стереть с лица земли надписи, начертанные туристами на природных объектах. Целую неделю они провели в Авдотьинской пещере. Трудностей на пути к цели у ребят возникает немало. Написанное пером, маркером и краской им в буквальном смысле приходится вырубать - счищать с поверхности с помощью абразивов», - отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

По словам автора проекта, заместителя председателя Союза молодых металлургов Дмитрия Казакова, пещера довольно большая, ее площадь превышает 270 квадратных метров.

«Пришлось чистить входную группу, рядом расположенные скальные выходы - стены, своды», - отметил Дмитрий.

Он рассказал также, что основной инструмент очистки - пескоструйная установка. Питается она сжатым воздухом от компрессора и абразивом. Работает с ней один специалист - оператор установки. Еще несколько человек ему помогают – сеют песок, засыпают его в аппарат. Работать приходится в шлеме, куда постоянно подается воздух. Без него можно продержаться только до первого вздоха, а большой кассетный респиратор забивается за пять вздохов.

На очистку только скального выхода ушло несколько часов рабочего времени, но результат виден сразу. Все было залито краской в несколько слоев, но пескоструйная установка справилась. Конечно, кое-что осталось - какие-то мелкие пропуски, но, по словам Дмитрия Казакова, если чистить дальше – можно разрушить камень.

Процесс очистки максимально экологичный - это одно из условий реализации проекта. Никакой химии, порошков, растворителей в этом случае не используется. Ребята руководствуются главным принципом: не навреди.

Болгарка, щётки и тряпки приходят на помощь, когда необходимо проделать тонкую работу, почистить своды. Тянется пещера на 70 метров вглубь. И что самое интересное, даже в самых труднопроходимых местах туристы умудряются оставить свой яркий или не очень след.

Грантовый проект «Здесь был Вася», поддержанный федеральным агентством «Росмолодёжь», реализуется уже второй год. Следующий объект уже намечен - это скалы в Абзаково.

На каждом из очищенных объектов специалисты установят информационные таблички с главным посылом, адресованным всем побывавшим здесь Васям и Петям: беречь природу, её первозданную чистоту.