Зелень вместо фруктов: в Челябинске взамен снесенных киосков-нелегалов высаживают деревья

В Тракторозаводском районе Челябинска на улице Комарова, в районе дома №129, снесли три нелегально работавших ларька и посадили вместо них четыре шаровидные ивы.

Как отмечают в городской администрации, благоустройство территорий в областном центре, где еще недавно велась несанкционированная торговля, проводится в том числе и для того, чтобы торговцы гарантированно не вернулись на насиженные места.

Челябинцам такой подход по душе. «Нужно это взять за правило: демонтаж – посадка», - считает горожанка Татьяна Николаевна.

Сообщение мэрии об озеленении бывшей территории незаконной торговли на Комарова вызвало у жителей мегаполиса не только одобрение, но и желание повозмущаться, пользуясь случаем, киосками-нелегалами по другим адресам.

Так, Нурия Бекмагамбетова в комментариях к посту о высадке шаровидных ив на Комарова в официальной группе администрации Челябинска в ВКонтакте написала следующее: «250-летия Челябинска и 40-летия Победы! Именитые улицы, а бардак, как в ауле!» (и приложила фотографии).

Городские власти ответили горожанке, что павильон «Вечерний Челябинск» и павильон без названия, расположенные у дома №12 по улице 250-летия Челябинска, установлены на основании договоров на размещение нестационарного торгового объекта, заключенных в установленном законом порядке.

«Павильон «Рыба» размещен незаконно. Демонтаж данного объекта планируется осуществить силами МКУ «Городская среда». К сожалению, точного срока демонтажа не установлено. Он будет осуществляться в зависимости от технических возможностей, финансирования МКУ «Городская среда» (улица Неглинная, 45, тел.: 214-93-00)», - пояснили в мэрии.

Ольга Захарова пожаловалась властям, что «поселок Новосинеглазово весь в ларьках – конечная остановка забита ими: все иностранцы захламили».

В городской администрации недовольной горожанке сообщили, что специалисты комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (телефон: 265-91-45) осуществят выезд по указанному адресу в течение недели - в случае если киоски размещены там незаконно, информация будет направлена в МКУ «Городская среда» (улица Неглинная, 45, телефон: 214-93-00) для организации работ по демонтажу.

«И на Шаумяна, 81 как стояли на газоне два киоска, так и стоят. На сутки иногда исчезают и опять появляются», - пожаловалась Наталья Коляда.

«Вдоль дома на улице Худякова, 5 торговцы все кусты вытоптали и закидали своими коробками и ящиками после своей стихийной торговли. Каждый вечер после себя оставляют мусор и хлам. И это длится уже который год», - посетовала Вера Ульдинова, которой ответила администрация Центрального района, сообщив челябинке, что озвученная ею информация передана в районный отдел благоустройства и что для получения более подробного ответа по теме торговли на Худякова она может обратиться по телефонам: 263-26-63 или 264-54-43.