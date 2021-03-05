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«Железная леди» Цинкового завода рассказала о работе на производстве

Плавильщица Челябинского цинкового завода Екатерина Николаева в течение семи лет плавит и разливает редкоземельный металл индий. Она уверена, что успешно с этой работой может справиться только женщина.

Челябинский цинковый завод приготовил три истории женщин-металлургов. Работницы не согласны с утверждением, что работа на металлургическом предприятии несовместима с женственностью.

Первая героиня спецпроекта – Екатерина Николаева. Ранее она работала на кафедре истории и философии. Женщина призналась, что раньше она «сидела в кабинете с бумажками». Когда ее позвали работать на завод, она с радостью согласилась.

«Когда приходили мужчины к нам и пробовали лить металл, многие удивлялись, как мы – женщины – ее держим на весу. Она тяжелая. С металлом работать тяжело. И что там очень жарко. Но это щепетильная, аккуратная, ювелирная работа. Что с мужской грубой силой она не сочетается. Мы более аккуратны и нежнее. Нельзя грубо взять и налить. Надо лить аккуратно».

Индий – яркий, блестящий металл, имеющий температуру плавления 156.6 °C. Его применяют в производстве жидко-кристаллических дисплеев телевизоров, планшетов и смартфонов в виде тонких пленок оксида индия-олова.

Важнейшая область применения индия в современной технике - промышленность полупроводников. Главное преимущество индиевых сплавов — возможность полностью заполнять и герметизировать мельчайшие поры и пустоты изделий при низкой температуре плавления. Это позволяет качественно соединять тонкие изделия, боящиеся повышенной температуры, например, медные.