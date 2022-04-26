Женщины Челябинской области собирают «посылку солдату»

Союз женщин Челябинской области и региональный благотворительный фонд «Родная» продолжают активно участвовать во всероссийской акции «Посылка солдату»: второго мая состоится отправка организованного «эшелона» для военных, принимающих участие в спецоперации на Украине.

В настоящее время южноуральские семьи продолжают нести вещи первой необходимости в пункт сбора гуманитарной помощи, организованный на базе фонда «Родная» по адресу: Челябинск, улица Кирова, 4-А.

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Как отмечает исполнительный директор Союза женщин Челябинской области Евгения Глухова, очень активно проявили себя активистки из Пласта, ветераны боевых действий, КЦСЗН, Совет предпринимателей Центрального района Челябинска, активисты из села Еманжелинка, Красноармейского района.

«Некоторые волонтеры коллективно собрали денежные средства на конкретные позиции из согласованного списка необходимых вещей и средств личной гигиены. Другие - передавали посильную помощь через родственников. Молодые предприниматели из Копейска по объявленному списку закупили товары и сами привезли готовые посылки. Подключился городской совет женщин. А еще дети рисуют и пишут солдатам. Мы верим, что каждая весточка радует и поддерживает дух ребят. Всем неравнодушным людям выражаем огромную благодарность», - сказала Евгения Глухова.

Все желающие могут присоединиться к акции, предварительно уточнив информацию по телефону: 8 919 402 87 70 (контактное лицо: Евгения Глухова). Можно собрать посылку самостоятельно. В списке необходимых вещей носки, нательное белье (майки, футболки, тельняшки); средства личной гигиены: мыло, зубная паста, одноразовые бритвенные станки; дезинфекторы для рук, крем; кофе пакетированный; конфеты, печенье, жвачки, гематоген; зажигалки, табачные изделия.