В преддверии Международного женского дня, в Челябинске в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» состоялось торжественное открытие фотовыставки «Сила и грация. Женское лицо челябинского спорта».

Экспозиция рассказывает яркие истории побед и достижений выдающихся спортсменок Челябинска.

«Наши спортсменки ломают стереотипы. Им подвластно все: суточный бег, тяжелая гиря, единоборства, большие водные дистанции, но вместе с этим они изящны, красивы, ранимы. Эта выставка тому подтверждение. Для героинь проекта это не просто подарок к международному женскому дню, это машина времени, которая перенесла их в момент соревнований и побед. Для подрастающего поколения проект стал ориентиром чемпионских высот, того, что все возможно, если усердно заниматься спортом, идти к своей цели», - подчеркнул начальник управления по физической культуре и спорту Максим Клещевников.

Как сообщили в администрации Челябинска, на выставке зрители смогут увидеть фотографии серебряного призера Олимпийских игр-2014, чемпионку мира, четырехкратную чемпионку России Ольгу Фаткулину (конькобежный спорт) , двукратного призера чемпионата мира, чемпионку Европы, участницу Олимпийских игр-2018 Екатерину Ефременкову (шорт-трек ), чемпионку мира и Европы, трехкратную чемпионку России Оксану Степанову ( гиревой спорт) , многократную чемпионку мира, Европы и России, трехкратную чемпионку Паралимпийских игр-2020 Валерию Шабалину (плавание ) и ее личного тренера Татьяну Новикову, серебряного призера Олимпийских игр-2020, двукратного призера чемпионата мира, пятикратную чемпионку Европы Татьяну Минину ( тхэквондо ), двукратную чемпионку России Александру Овсянникову (суточный бег ).

Также на кадрах запечатлены спортсменки, которые занимаются плаванием, шахматами, легкой атлетикой, водным поло, конным спортом, фигурным катанием, баскетболом, волейболом, хоккеем и дзюдо.

Фотовыставка «Сила и грация. Женское лицо челябинского спорта» будет работать до 12 марта, вход свободный. Исторический парк «Россия – Моя история» расположен по адресу улица Труда, 183 (вход напротив Ледового дворца «Уральская молния»).