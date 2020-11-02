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Житель Челябинска признан самым удивительным участником популярного телепроекта

Общество
Сегодня, 16:39
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Житель Челябинска Дмитрий Борисов стал победителем шоу «Удивительные люди», финал которого в эфире телеканала «Россия» состоялся вчера, первого ноября.

Вместе с обладателем потрясающих математических способностей за победу в финале пятого сезона популярного шоу боролись еще восемь человек. Таланты Дмитрия Борисова жюри признало самыми выдающимися.

В финале конкурса челябинцу нужно было вычислить в уме корень 9 999 степени из числа, состоящего из 80 тысяч знаков. Неподъемное в прямом и переносном смысле число вынесли на сцену на огромных панелях несколько человек. Уже одна эта картина поразила присутствующих.

Дмитрий некоторое время изучал панели с растворяющимися в бесконечности рядами цифр и затем безошибочно назвал ответ: 97865891. Зал взорвался: зрители аплодировали Дмитрию стоя в течение нескольких минут.

Происходящее попросили объяснить ученых. Но они были в растерянности, как и обычные зрители.

«Я смотрел на это с чувством великого восхищения и великого непонимания», – признался математик, физик, доктор технических наук, профессор НИУ ВШЭ Фуад Алескеров.

В науке умение Дмитрия Борисова называют феноменальным счетом. Челябинец рассказал, что запоминает не числа, а образы, и не считает, а накладывает эти образы друг на друга.

Как сообщила пиар-директор одной из крупнейших в России продакшн- компаний «WeiT MEdia» Рената Гарифуллина, в 2018 году Дмитрий уже участвовал в проекте «Удивительные люди». Тогда он также поразил окружающих своими выдающимися способностями, однако из-за волнения допустил ошибку. В пятом сезоне челябинец не подкачал.

К слову, за Дмитрия Борисова проголосовало самое большое число зрителей – 16 процентов.

Фото предоставлено компанией «ВайТ Медиа»

 

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