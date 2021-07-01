Житель Красноармейского района воспользовался маской, чтобы «прикрыть» состояние опьянения

Красноармейский районный суд Челябинской области признал жителя деревни Шуранкуль виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями «Неуважение к суду» и назначил ему наказание – 200 часов обязательных работ. Также ему предстоит выплатить десять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Главному «герою» этой истории 46 лет, он трудится разнорабочим в компании, занимающейся оптовой торговлей. За плечами у мужчины – три года колонии строгого режима за грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Однако правильных выводов из этого опыта он не сделал и снова предстал перед судом.

Здесь он в компании двух других мужчин проходил обвиняемым по очередному уголовному делу (Он обвинялся по статьям «Кража», «Умышленное повреждение чужого имущества» и «Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера»).

«В начале заседания судья спросил об имеющихся у сторон ходатайствах. Потерпевший – житель той же деревни – выступил с ходатайством об изменении обвиняемому земляку меры пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу. Это до глубины души возмутило обвиняемого. Молчавший до этого, он открыл рот. И оттуда в адрес заявителя вылетело несколько специфических высказываний, самым мягким из которых было слово, причисляющее человека к представителям фауны, а в остальных, как говорится в приговоре суда, «содержались лингвистические признаки неприличной формы выражения», - сообщила главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП по Челябинской области Ирина Кузнецова.

Кстати, это был своего рода рецидив, так как двумя годами ранее в Шуранкуле обвиняемый в ходе ссоры с потерпевшим уже высказывал в его адрес бранные слова. Однако в этот раз ругань была произнесена в судебном заседании, она стала действием, которое классифицируется как подрывающее авторитет судебной власти.

Картину дополнило еще одно немаловажное обстоятельство. После бранной тирады в адрес потерпевшего судья пригласил в зал заседания судебного пристава и попросил его проверить обвиняемого на наличие признаков алкогольного опьянения.

«Выговорившийся» гражданин снял маску, несколько раз выдохнул воздух, и собравшиеся отметили резкий запах алкоголя. Судебное заседание было отложено на другую дату. Обвиняемый был доставлен в Красноармейскую Центральную районную больницу, где было проведено освидетельствование, подтвердившее у него состояние алкогольного опьянения», - добавила Кузнецова.

На следующий день мировой суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком одни сутки. Кроме того, потерпевшим, которому были адресованы «неприличные формы выражения», был заявлен иск о компенсации морального вреда.