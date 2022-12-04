Житель Уфы пытался украсть наборы конструкторов в магазине Златоуста

Молодой житель Уфы попытался похитить наборы конструкторов в магазине детских товаров города Златоуста (Челябинская область). Вор был замечен работниками магазина и задержан оперативно прибывшими сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД области, один из посетителей крупного сетевого магазина детских товаров, расположенного в торгово-развлекательном центре по проспекту Ю.А. Гагарина, попытался похитить наборы конструкторов стоимостью 20 тысяч рублей. Его противоправные действия заметили сотрудники магазина, закрыли комплекс и позвонили в дежурную часть Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого в попытке кражи 20-летнего жителя города Уфы, который уже был ранее судим за тяжкие преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также установлено, что в октябре 2022 года данный молодой человек, действуя в составе группы, совершил две аналогичные кражи в торгово-развлекательных центрах города Златоуста. Ущерб магазинам составил более 60 тысяч рублей. Подозреваемые целенаправленно посещали Златоуст для осуществления своей противоправной деятельности.

В настоящее время оперативниками уголовного розыска проводится комплекс мероприятий по установлению личностей других фигурантов и их задержанию.