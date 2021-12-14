Жителей Челябинской области приглашают в путешествия по России по кешбэк-программе

Глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала возобновление действия популярной кешбэк-программы. Условия останутся прежними: при оплате поездки по России картой МИР путешественнику вернутся 20 процентов затраченных средств.

Продажи туров с кешбэком стартуют 18-го января и продлятся до 12-го апреля. Отправиться в путешествие можно будет до 30-го апреля включительно, а если речь идёт о круизе, - то до первого июня. При этом желающим воспользоваться программой Ростуризма доступны любые регионы страны.

«Таким образом мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников, в этот период меньше ажиотажа, поэтому больше выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов. И можно дешевле, и доступнее отправиться отдыхать», - подчеркнула Зарина Догузова.

Как отмечает представитель Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова, условия программы не изменились: нужно выбрать тур или гостиницу на сайте мирпутешествий.рф, оплатить картой МИР. На нее в течение пяти дней вернется до 20-ти процентов от потраченных денег, однако максимальная сумма кешбэка – 20 тысяч рублей. В программе участвуют поездки от двух ночей.

Программа туристического кешбэка показала свою результативность и для Челябинской области: за четыре предыдущих этапа в ней приняли участие санатории «Увильды», «Урал», «Карагайский бор», «Жемчужина Урала», «Кисегач», семейный курорт «Утес», туроператоры «Спутник», «Уральские сказы», «Вершина-тур», горнолыжные комплексы «Солнечная долина», «Райдер» и многие другие представители туриндустрии региона.

«Старт нового этапа позволит нам удлинить «крылья сезона» и загрузить туробъекты ранней весной, – отметила заместитель директора по развитию туризма АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ирина Чиркова. – И если зимой в Челябинской области огромный выбор активных форм отдыха – походы, зимние сплавы, катание на горных лыжах и сноуборде, то весна – это прекрасное время для оздоровления. Санатории Южного Урала предлагают как лечебные программы, например, восстановление после перенесенного коронавируса, химиотерапии, инсультов и инфарктов, так и велнесс-программы для похудения, детоксикации, повышения жизненного тонуса».

Напомним, программа туристического кешбэка была запущена в 2020-м году и оказалась самой эффективной мерой поддержки в отрасли. С начала 2021-го года кешбэком воспользовались почти 1,7 миллиона россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 миллиарда рублей, в виде кешбэка напрямую на карты им вернулось 6,7 миллиарда рублей.

Известно, что в следующем году будет и осенний этап программы, его старт запланирован на октябрь, однако точные даты пока не сообщаются.