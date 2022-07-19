Жителей Челябинской области ждут «Крылья лета» на аэродроме «Калачево»

Крупнейшее авиамодельное событие года - всероссийский фестиваль «Крылья лета», приуроченный к 100-летию со дня образования знаменитого конструкторского бюро «Туполев», - пройдет 28 июля на территории спортивного аэродрома «Калачево» в Челябинской области.

В программе - необычные мастер-классы, интересные лекции, панельные дискуссии и интерактивы на тему авиации и авиамоделирования. Самой зрелищной частью праздника станет авиашоу под открытым небом - показательные выступления профессиональных спортсменов из федерации авиамодельного спорта Свердловской области.

Как отмечает руководитель регионального центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов, лето - самый романтичный период у юных техников, время самых эмоциональных выступлений и соревнований.

«На пленэр выходят самолеты, корабли и внедорожники. Фестиваль «Крылья лета» является одним из самых популярных и массовых мероприятий этого сезона. На него традиционно слетаются авиамоделисты и авиалюбители всех возрастов. А мы как организаторы воздушного шоу за этой красотой видим шанс показать достижения наших воспитанников, мастерство их тренеров и привлечь в это спортивно-техническое направление новых мальчишек и девчонок», - подчеркнул Владислав Халамов.

Как сообщают организаторы, в течение дня, 28 июля, с 14-ти до 17-ти часов на территории аэродрома одновременно будут работать несколько площадок:

- площадка «Мой первый самолет» (0+):

самые юные гости фестиваля (а также их родители) смогут попробовать себя в роли начинающих моделистов: собрать свою первую модель планера и поучаствовать в соревнованиях на дальность полета. А еще продемонстрировать музыкальные таланты на «Авиакараоке» и блеснуть знаниями в интеллектуальном квизе «Умники и Умницы».

- площадка «Конструкторское бюро» (12+):

здесь будет интересно детям постарше, уже имеющим представление о конструировании и сборке самолетов. Их ждет увлекательный мастер-класс по сборке более сложных моделей планеров «Альбатрос» и «Дельфин».

- площадка «Открываешь коробку - открываешь кружок: знакомство с техническим моделированием» (для педагогов):

на фестивале будет работать уникальная площадка для руководителей образовательных учреждений и педагогов, заинтересованных в открытии собственного кружка по моделированию. Здесь их познакомят с проектом «Малозатратные формы моделирования» и учебными комплексами, входящими в его состав. Каковы преимущества применения малозатратных наборов? Чему с помощью них смогут научиться дети? На эти и другие вопросы ответят педагоги детского технопарка «Кванториум» Челябинска, которые проведут для гостей показательные мастер-классы.

Кроме мастер-классов, гости смогут посетить стендовую выставку и увидеть копии и полукопии кордовых и радиоуправляемых самолетов, совсем как настоящие, только меньшего масштаба.

Авиашоу - самая зрелищная часть фестиваля, завершающая цепочку активностей. Авиамоделисты Челябинской и Свердловской областей выступят с большой шоу-программой радиоуправляемых моделей.

Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация. Вход - свободный.

Организатором фестиваля выступает детский технопарк «Кванториум» Челябинска. По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону: +7 (904) 941-68-32 (педагог-организатор Анастасия Сергеевна Шишкова) или на электронный адрес: org.kvantorium74@yandex.ru с темой письма «Крылья лета».