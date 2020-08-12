Жителей Коркино напугало облако коричнево-оранжевой пыли в небе
Жителей города Коркино (Челябинская область) напугало облако коричнево-оранжевой пыли в небе. Странное явление коркинцы наблюдали вчера, 11 августа, около половины второго дня.
Причину назвали в администрации Коркинского муниципального района. Оказалось, в результате сильных ливней произошел сход горелой породы с одного из бортов угольного разреза.
По словам начальника местной единой дежурно-диспетчерской службы Эдуарда Векерле, ООО «Промрекультивация» оперативно занялась укреплением этого участка.
Он отметил, что поводов для беспокойства нет.
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