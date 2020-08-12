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Жителей Коркино напугало облако коричнево-оранжевой пыли в небе

Фото: 
Администрация Коркинского района
Общество
Сегодня, 10:47
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Жителей города Коркино (Челябинская область) напугало облако коричнево-оранжевой пыли в небе. Странное явление коркинцы наблюдали вчера, 11 августа, около половины второго дня.

Причину назвали в администрации Коркинского муниципального района. Оказалось, в результате сильных ливней произошел сход горелой породы с одного из бортов угольного разреза.

По словам начальника местной единой дежурно-диспетчерской службы Эдуарда Векерле, ООО «Промрекультивация» оперативно занялась укреплением этого участка.

Он отметил, что поводов для беспокойства нет.

 

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Теги
Коркино
Коркинский разрез
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