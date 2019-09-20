Жители Челябинска не могут попасть к психотерапевтам

В Челябинске возник острый дефицит психотерапевтов. Даже на платные приемы выстраиваются большие очереди.

О проблеме с наличием в городе психотерапевтов сообщает «КП-Челябинск». Местные жители, которые столкнулись с необходимостью в помощи этих узких специалистов, просто не могут попасть на прием.

«Я обзвонила все крупные частные клиники Челябинска. Везде ей предложили ближайшую консультацию лишь через две недели. Тогда я начала обзванивать поликлиники: в «пятой» на Северо-Западе — специалист в отпуске. В «тройке» — запись на месяц вперед. В итоге на прием к специалисту попали через знакомых за коробку конфет», - рассказала жительница Челябинска Анна.

«Врачи психиатры входят в перечень дефицитных специальностей. На Южном Урале их действительно не хватает», — сообщили в минздраве Челябинской области.

При этом специалисты отмечают, что в межсезонье, в особых жизненных ситуациях даже у здорового человека может развиться невроз, депрессия или тревожность. По данным ВОЗ, ежегодно ими страдают порядка 600 миллионов человек на земле. Кому-то найти решение в сложной жизненной ситуации, разобраться в себе помогает психолог. А другим нужен именно доктор, который имеет право назначать лечение, в том числе медикаментозное.