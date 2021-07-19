Жители Челябинска предпочитают жаловаться в городскую администрации, а не в районные

Жители Челябинска предпочитают жаловаться в городскую администрацию, а не в районные. Об этом говорит статистика зарегистрированных обращений.

Как сообщил сегодня, 19-го июля, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска Валерий Смирнов, за первое полугодие текущего года в администрацию города поступило в пять раз больше обращений, чем в районные.

В общей сложности за первые шесть месяцев 2021- года челябинские власти получили 30 тысяч 350 обращений (с учетом социальных сетей и коммуникационных платформ), все они были обработаны. Причем, по словам Смирнова, 65 процентов жалоб ответственные лица рассмотрели раньше установленных сроков.

Конкретно управление по работе с обращениями граждан администрации Челябинска получили за полгода 24 тысячи 773 обращения. В районные администрации за этот период поступило пять тысяч 577 писем.

Лидером по числу обращений челябинцев является Курчатовский район, куда поступило тысяча 194 обращения. На втором месте Ленинский район с 910-тью обращениями, на третьем – Советский (773). Меньше всего обращений в первом полугодии этого года зарегистрировано в администрации Центрального района – 558 (Тракторозаводский район расположился неподалеку с 615-тью обращениями). Администрация Металлургического района получила 774 обращения, Калининского – 743.

Также в течение первого полугодия челябинские чиновники провели 406 приемов граждан по личным вопросам.

Как сообщил Валерий Смирнов, в этот период горожане проявляли наибольший интерес к следующим вопросам: содержание общего имущества, комплексное благоустройство, выплата пособий на несовершеннолетних детей, уборка территории города от снега и мусора, деятельность субъектов торговли и транспортное обслуживание населения.

За прошедшую неделю в столице Южного Урала было зарегистрировано 530 обращений, с учетом социальных сетей и коммуникационных платформ – тысяча 492.

Больше всего на прошлой неделе горожане интересовались вопросами благоустройства, ремонта дорог, деятельности субъектов торговли, поступления в образовательные учреждения. Активно жаловались челябинцы и на отсутствие горячего водоснабжения.