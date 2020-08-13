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Жители Челябинска радуются преображению набережной за «Садом камней»

Общество
Сегодня, 13:10
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Автор: 
Евгения Александрова

Жители Челябинска радуются преображению набережной реки Миасс за «Садом камней».

О том, что было сделано на данном общественном пространстве, на своей странице в Инстаграм сегодня, 13-го августа, рассказала глава города Наталья Котова. Пост вызвал у челябинцев положительные эмоции. Они говорят: «Браво».

«Вот так теперь выглядит набережная за «Садом камней». Установили новые скамейки, малые архитектурные формы. Саму территорию сада почистили (отдельное спасибо студотрядам), проредили, и теперь, в ожидании предстоящего комплексного благоустройства, она выглядит гораздо опрятней. Приходите прогуляться, оцените», - приглашает горожан посетить обновленную территорию Наталья Котова.

Комментарии не заставили себя долго ждать.

«Наконец-то и у нас появляется более-менее оборудованная набережная в центре! Осталось Миасс почистить, чтобы не гулять вдоль помойки»; «Очень красиво, спасибо!»; «Красиво. Мне нравится. Спасибо»; «Здорово получилось, но есть одно «НО» - хочется сидеть и смотреть на реку, а не на гранитный парапет», - вот такая у челябинцев реакция.

Также Наталья Котова рассказала подписчикам о своей поездке в Ленинский район и общении с местными жителями.

«Здесь, вокруг ДК Станкомаш, тоже будем завершать благоустройство. Конечно же, по принципу соучаствующего проектирования», - отметила мэр города.

По словам Натальи Котовой, гендиректор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко заявил о готовности компании оказать содействие в газификации существующего здесь мемориального комплекса, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
Наталья Котова
Челябинск
сад камней
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