13.06.2023
В Челябинске ограничат движения на ряде участков в связи с проведением ремонтов
13.06.2023
Жители Челябинска сегодня могут услышать похожие на взрывы звуки
13.06.2023
В Челябинске стартует второй этап гидравлических испытаний
12.06.2023
Прокуратура проверит сообщения о давке в «Орлане», курсирующем между Челябинском и Екатеринбургом
12.06.2023
В ДТП в Челябинской области погибло шесть человек, в том числе трое детей
12.06.2023
В Магнитогорске загорелся частично расселенный дом, жителям предложено временное жилье
Жители Челябинска сегодня могут услышать похожие на взрывы звуки
12.06.2023
В Магнитогорске загорелся частично расселенный дом, жителям предложено временное жилье
31.05.2023
В Челябинске мальчика с третьего этажа новостройки снимали профессионалы
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
29.05.2023
В Челябинске горели пиломатериалы на открытой площадке по Енисейской
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023
Исторический музей Южного Урала показал «Силу в правде» Совету Федерации
09.06.2023