Жители Челябинска сегодня могут услышать похожие на взрывы звуки

В первый рабочий день текущей недели, 13 июня, жители Челябинска могут услышать звуки, похожие на взрывы. Горожан просят не беспокоиться, эти звуки связаны с плановыми работами на одном из предприятий.

«Сегодня, 13 июня, на одном из предприятий в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства», – сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, работы будут проводиться с девяти до 15 часов.

«Просим население не беспокоиться», – обратились к жителям сотрудники ГУ МЧС региона.