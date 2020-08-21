Жители Челябинска требуют привести в порядок дорогу на улице Набережной

Жители домов по улице Набережной в Челябинске жалуются на плохое состояние участка данной дороги от Братьев Кашириных до Калинина протяженностью около 600 метров.

Горожане отмечают, что всюду ямы и неровности, от дома 7-А и 7-В отсутствует тротуар, от дома 7-В до улицы Братьев Кашириных тротуары находятся в неудовлетворительном состоянии (выполнены прерывистыми участками по разные ее стороны, отсутствует безбарьерная среда).

Кроме того, челябинцы жалуются на отсутствие на Набережной разметки, дорожных знаков, ливневой канализации (во время дождей дорога превращается в большую лужу), лежачих полицейских. Обращают внимание городских властей жильцы нескольких домов на Набережной (7-А, 7-В, 9-А, 9-Б, 9-В) и на плохое освещение дороги.

"Жителям ближайших домов приходится ходить по проезжей части или по грязи. Автомобили на ямах неоднократно разбивали подвеску. На прямых участках дороги вдоль детской площадки нет ограничения скорости автомобилей. В дождь скапливаются огромные лужи вдоль всей дороги", - рассказывают горожане.

Челябинцы отмечают, что ранее в городском комитете дорожного хозяйства им сообщали (это был октябрь 2019-го года) следующее: реконструкция данной дороги в планах есть. Однако конкретные сроки строительства улично-дорожной сети на Набережной и планируемые объемы строительных работ не указывались.

Вчера, 20-го августа, жильцы вышеназванных домов направили в КДХ и администрацию Калининского района Челябинска коллективное обращение, где озвучили проблему неудовлетворительного и небезопасного состояния участка дороги по улице Набережной от Братьев Кашириных до Калинина.

"Требуем сообщить конкретные сроки реализации строительства улично-дорожной сети по Набережной, разработать и предоставить проект строительства, в котором будут учтены все указанные проблемы и рекомендации. Дополнительно сообщаем, что при реконструкции данногоу частка не должна быть увеличена ее проезжая часть", - отмечают авторы коллективного обращения.

Агентство "Урал-пресс-информ" направило в комитета дорожного хозяйства Челябинска редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с данной дорогой.