Жители Челябинской области написали Диктант ЖКХ. Акция была организована в рамках двух проектов «Единой России» - «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД».

Участие в Диктанте приняли депутаты всех уровней, члены и сторонники партии, сотрудники госжилинспекции и представители сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Организатором акции в Челябинске стало региональное отделение «Единой России». Одной из площадок для проведения Диктанта стал Южно-Уральский государственный университет. Здесь, при поддержке Центрального отделения партии, правовую грамотность в сфере ЖКХ проверили 50 участников – сотрудники государственной жилищной инспекции, студенты и преподаватели вуза.

«Я сам тоже принял участие в акции, написал диктант. Скажу честно - вопросы достаточно сложные, но от этого есть понимание, что нужно больше изучать, разбираться и вникать, чтобы потом транслировать эти знания», - рассказал исполнительный секретарь Центрального отделения партии «Единая Россия» Виктор Фройденбергер.