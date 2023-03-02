02.03.2023
Жительница Челябинска выиграла автомобиль в акции СберПрайм
02.03.2023
Чиновникам Сосновского района показали жизнь в приюте
02.03.2023
Жители Челябинской области написали Диктант ЖКХ
02.03.2023
Южноуральцев приглашают поближе познакомиться с культурой татар
02.03.2023
Сквер вокруг башни с часами в Челябинске начнут благоустраивать в апреле
02.03.2023
Миндортранс: На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка
Жители Челябинской области написали Диктант ЖКХ
01.03.2023
Жительницы Челябинской области собрали для женщин Донбасса машину красоты
01.03.2023
В этом году «ЕР» организует капремонты в школах семи муниципалитетов Челябинской области
01.03.2023
В Челябинске праздник всех мурчащих жителей России отмечает кот-патриот
28.02.2023
«Диктант Победы» предварит посвященная событиям Великой Отечественной игра
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023
В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику
28.02.2023
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023