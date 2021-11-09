Жители Челябинской области стали чаще искать работу. К такому выводу пришла служба исследований hh.ru, проанализировав количество резюме в октябре текущего года.

Выяснилось, что в этом месяце работу активно искали свыше 60 тысяч южноуральцев, что на три процента превысило показатели октября 2020-го.

Интересно, что сильнее всего вырос интерес жителей региона к профессиональной сфере «Добыча сырья» - здесь было открыто на 31% больше резюме, чем в октябре 2020 года. Кроме того, на 16% больше соискателей стало в сфере «Наука, образование», на 12% - в сфере «ИТ, интернет». И наоборот, заметно снизилась активность соискателей из сфер «Страхование» (-8%), а также «Продажи» (-7%) и «Банки» (-5%).

В целом наиболее популярной у жителей Челябинской области остается профессиональная сфера «Продажи» - к ней относятся 14% актуальных резюме. На втором месте – «Административный персонал» (8%), на третьем – «Производство» (7%).