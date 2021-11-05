В последние полтора года жители Челябинской области стали хуже спать. В ухудшении сна признались 44 процента южноуральцев, принявших участие в опросе.

Больше половины респондентов – 58 процентов – спят по шесть-восемь часов в сутки, еще 21 процент - меньше шести часов и столько же – больше восьми. Интересно, что 27 процентов опрошенных периодически спит днем. При этом 44 процента южноуральцев страдают от бессонницы, нарушений сна или дневной сонливости, а у 42-х процентов респондентов такой проблемы нет.

По мнению 69-ти процентов южноуральцев, главная причина плохого сна - высокий уровень стресса, неприятные мысли и воспоминания. Еще 34 процента жителей Челябинской области отметили, что у них давно сложилась привычка ложиться поздно, вне зависимости от графика работы. А вот еще 24 процента опрошенных, наоборот, рассказали, что из-за интенсивного рабочего графика возможность заниматься собой и домом появляется только поздно вечером.

Как сообщают организаторы исследования (компания hh.ru и фирма Garmin), 18 процентов южноуральцев работают либо учатся допоздна, а вставать нужно рано, 16 процентов плохо спят из-за высокой чувствительности к посторонним звукам, 15 процентов - из-за маленьких детей, 13 процентов - из-за метеозависимости, 12 процентов страдают от симптома беспокойных ног и не могут найти удобную позу.