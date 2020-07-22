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Жители дома в Челябинске возмущены издевательствами соседа над хаски

Общество
Сегодня, 17:28

Жильцы дома по улице 3 Интернационала, 90а в Челябинске жалуются на жестокое обращение одного из жильцов со своей собакой – молодой хаски по кличке  Вьюга.

«Молодой человек часто издевается над своей собакой, и весь дом этим просто шокирован. Соседка постоянно слышит, как хаски скулит. Сегодня мы со старшей по дому пытались с ним поговорить, но он дверь так и не открыл. На замечания он не реагирует, никого не слушает», – рассказала жительница дома Ирина Брянцева.

По словам жителей, 4 июля жестокий хозяин подвешивал собаку за ошейник на незастекленном балконе, садился на нее и душил, не обращая внимание на крики и негодование соседей. Все это происходило на глазах жильцов дома и прохожих.

Вчера из-за шума и криков, вызванных издевательствами над собакой, был вызван наряд полиции и составлен протокол за жестокое обращение с животным. Как оказалось, у пса было разбито ухо. «По данному факту было зарегистрировано обращение в отдел полиции "Центральный". По его результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», – отметил специалист по связям со СМИ ГУ МВД по г. Челябинску Андрей Яценко.

Жильцы дома намерены привлечь хозяина-живодера к ответственности. «Защитить животное можно только с помощью полиции: они фиксируют факты причинения вреда, и дальше действуют на основании закона о жестоком обращении с животными. Привлекают специалистов-ветеринаров, которые выдают заключение, есть ли для собаки угроза жизни. Если она есть, ее могут изъять по решению суда», – прокомментировал ситуацию известный зоозащитник Карен Даллакян.

 

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