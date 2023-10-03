Жители копейского поселка пожаловались Алексею Текслеру на жизнь без горячей воды

Жители копейского поселка Бажово (Челябинская область) страдают без горячей воды. Помощи в решении проблемы люди попросили у главы региона.

Обращение в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте местная жительница адресовала губернатору в понедельник, второго октября, рассказав, что несколько домов в данном населенном пункте отключены от горячего водоснабжения уже неделю – якобы в связи с аварийным ремонтом.

«Мало того что на улице холодно, так и из крана - ледяная вода. Наша администрация бездействует и никаких комментариев по этому поводу не дает. Прошу вашего содействия!» - пожаловалась Алексею Текслеру копейчанка.

«Тоже присоединяемся, в квартирах холодно, еще и горячую воду отключили неделю назад. Начали ремонт теплотрассы, а лето-то на что было?!» - добавила другая местная жительница.

«Присоединяемся! Мало того что до сих пор нет отопления, нет и горячей воды - и никаких объявлений, сообщений...» - написала в группе жалоб губернатору еще одна жительница поселка Бажова.

«Пожалуйста, помогите! Летом на неделю задержали опрессовку! Жара, а мы с тазиками! Осень! Ситуация не меняется! Давно такого не было! Года два последних - просто ужас! Постоянное отключение то воды, то света!» - возмутилась другая копейчанка.

Сегодня, третьего октября, в беседе отметилась администрация Копейского городского округа, сообщив следующее:

«С восьми утра 27 сентября и до окончания работ на тепловой сети (в заявленное время – до 17 часов 30 сентября - подрядная организация, ведущая работы, не уложилась) под отключение ГВС попали потребители поселка Бажово, живущие по следующим адресам: улица Луначарского, 22, 29 (детский сад №5); улица Бажова, 15, 21, 23; улица Пузанова, 22, 25, 25-А, 27; улица Урицкого, 48, 50, 119-А, 121, 121-А, 123; улица Лизы Чайкиной, 25».

Копейские власти пообещали жителям, что горячая вода в их дома будет подана до пятого октября, и указали телефон ресурсной организации - ООО «Центр»: 4-01-32.