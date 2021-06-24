Жители Локомотивного остались без воды: Власти хотят, чтобы все начали в туалет в мэрию ходить?

Жители городского поселения Локомотивный уже 10 дней живут без централизованного водоснабжения и просят губернатора Челябинской области Алексея Текслера помочь решить их проблему.

«Здравствуйте, просим помочь разобраться с водоснабжением в пгт. Локомотивный. Полностью отсутствует водоснабжение. Никакой конкретной информации жителям не дают. Графиков подвоза воды нет. Местный глава утверждает, что они так 40 лет живут и ничего. На дворе 21 век, пандемия, а людям элементарно руки невозможно помыть», - написала Юлия Черепенькина от имени всех жителей в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Жители хотели бы также выяснить, куда утекают бюджетные средства, выделяемые на ремонт водовода. «Алексей Леонидович, хотелось бы узнать не только о том, когда прекратится это безобразие с водой в Локомотивном городском округе, но и куда уходят выделяемые на ремонт водовода деньги! Ведь речь идёт не об одном миллионе, а если посмотреть всю документацию и на калькуляторе сложить все суммы, когда-либо выделяемые на этот злополучный водовод, можно было бы уже качать воду напрямую из Кремля», - спрашивает Елена Чуйкова.

Жители возмущаются, в отсутствии централизованного водоснабжения им привозят воду, не соблюдая никакого графика. О подвозе узнают от соседей. Много претензий и к качеству воды. Ее пить и использовать для приготовления пищи невозможно.

«Подвоз воды технической производится пожарной машиной и в учреждения (поликлиника, школа, детские сады). А питьевую увы, нет возможности, так как нет спецтехники. Родителей просят детей (по возможности!) не приводить, еду приготовить не могут - нет питьевой воды», - поясняет Наталья Макарова.

Жители возмущаются, а куда они должны деть своих дошкольников? На работу с собой вести?

В Администрации Локомотивного городского округа пояснили, что с 14 по 18 июня на магистральном водоводе города было обнаружено три порыва, которые привели к резкому снижению запасов воды в резервных емкостях. Аварии устранили, но с 20 по 21 июня выявлено еще два порыва водовода, их ликвидировали в ночь на 22 июня. Специалисты прогнозировали, что для выхода на штатный режим водоснабжения потребуется от двух до четырех суток. Но воды у жителей нет до сих пор.

«Подвоз воды организован. Машина подъехала внепланово - оповестить не успели. Точный график составить невозможно», - предупреждает администрация Локомотивного городского округа. А жители возмущены: почему такая безответственность со стороны властей? Почему одна из машин с водой пришла глубокой ночью?

Жители предложили оповещать о приезде автомобиля с водой по громкой связи. На что им ответили, что в администрации нет автомобиля с громкой связью. «Трактор с прицепом и синей бочкой постоянно развозит питьевую воду по г. Карталы», - поясняют в мэрии. Около магазина «Монеточка» (до 14.00) поставлена емкость с технической водой.

Ожидается, что вода в дома жителей придет не раньше вечера четверга, 24 июня.

Жители уже готовы идти массово в администрацию, чтобы им нормально там все объяснили. «Они видимо хотят, чтобы все жители начали в туалет в здание администрации ходить и когда там все забьется, может тогда получим ответы», - написала Александра Тимофеева.