Жители поселка Мисяш не могут добраться до работы из-за перебоев в работе общественного транспорта

Жители поселка Мисяш (Чебаркуль, Челябинская область) пожаловались прокурору региона Виталию Лопину на то, что из-за проблем с частным перевозчиком они не могут доехать до места работы, а дети – добраться в школу. Администрация, по их словам, бездействует.

Встреча прокурора региона с жителями состоялась в ходе рабочей поездки Виталия Лопина в Чебаркуль.

Жительница поселка Мисяш пожаловалась на ненадлежащую организацию транспортного обслуживания населения, отсутствия автобусов по маршруту № 15 «Куйбышевский-ЦРБ Барановка». Из-за сложившейся ситуации с частным перевозчиком жители поселка не могут добраться до места работы, а также в образовательные и медицинские учреждения.

«В заявлении было указано, что транспорт ходит не по расписанию. При обращении к главе города заявителю было сказано, что перевозчик - это частник, а на него администрация никак не может повлиять», - сообщила начальник отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Челябинской области Ольга Чубук.

В администрации Чебаркуля агентству «Урал-пресс-информ» ответили, что комментировать ситуацию будут только после официального редакционного запроса (он в настоящее время отправлен).

Добавим, Виталий Лопин дал поручение о проведении проверки по данной жалобе. Результат обращения поставлен на его личный контроль.