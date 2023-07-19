Жители поселка Першино жалуются на перебои с подачей воды

Жители посёлка Першино (Металлургический район, Челябинска) рассказали губернатору о постоянных проблемах с водой и попросили о помощи.

«У нас постоянные проблемы с водой», - написала Оксана Л. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. По ее словам, сегодня, в частности, нет воды в домах на улицах Долматовская, Анапская, Даурская, Агаповская, Барнаульская, Белгородская и ряде других.

По словам жительницы, администрация района и аварийная служба перекладывают ответственность друг на друга. «Куда мы только не звонили везде один ответ: "Аварии нет, воду не отключали" и на этом вся работа завершена. Никто наши жалобы не принимает, ведь мы звоним и сообщаем об аварии, а не обсуждаем погоду», - возмущается жительница.

Оксана просит губернатора решить вопрос с водоснабжением их поселка и пресечь хамское и безответственное отношение сотрудников аварийной службы и мэрии к жителям.