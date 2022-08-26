26.08.2022
Жители Советского района просят власти Челябинска спасти их от аварийных деревьев
26.08.2022
В Челябинской области увеличили траты на учебные расходы школ
26.08.2022
Утверждены льготные ставки аренды за землю в Челябинской области для размещения объектов связи
26.08.2022
Делегация ММК отправилась в Индию на международную промышленную выставку
26.08.2022
ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке до 15%
26.08.2022
В ноябре в Челябинской области сдадут в эксплуатацию новую станцию водоподготовки
Жители Советского района просят власти Челябинска спасти их от аварийных деревьев
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022