Жители Советского района просят власти Челябинска спасти их от аварийных деревьев

Жители дома №11 по улице Ширшова в Советском районе Челябинска просят городские власти избавить их от аварийных деревьев.

Пост о данной проблеме был опубликован в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте сегодня, 26-го августа.

«Наш дом со всех сторон окружен высокими, старыми, трухлявыми деревьями, которые во время сильного ветра ломаются и создают угрозу жизни, здоровью людей, а также причиняют ущерб нашему жилью. Огромные, обломившиеся ветки не раз повреждали окна в доме. Мы опасаемся за жизнь и здоровье наших детей. Кроме того, от этих деревьев в квартирах совершенно нет солнечного света, постоянно живем с электрическим освещением, хотя за коммунальные услуги платим исправно. Просим вас не оставить нашу просьбу без внимания и решить ситуацию со спилом деревьев», - написали жильцы 11-го дома.

В администрации Челябинска оперативно отреагировали на данное сообщение, посоветовав жителям обратиться по вопросу обрезки (сноса) деревьев в управляющую организацию ООО УК «Созвездие» по адресу: улица Российская, 297-А или по телефону: 778-65-78, а также в администрацию Советского района по телефону: 237-26-44.