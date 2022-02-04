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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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04.02.2022

Челябинцев приглашают к участию в публичных слушаниях по проекту строительства метрополитена
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04.02.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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04.02.2022

Недоступная среда: юный челябинец в инвалидной коляске не смог попасть в социальные учреждения Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Россияне рассказали, почему питаются неправильно
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.02.2022

В Пекине стартует Зимняя Олимпиада

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.02.2022

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04.02.2022

Знаменосцем сборной России на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине станет челябинка Ольга Фаткулина
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Общество
04.02.2022 10:36

Водопроводу конец

Жители Старокамышинска забросали Текслера жалобами на жизнь без воды

Жители копейского поселка Старокамышинск забросали губернатора Челябинской области Алексея Текслера жалобами на регулярные перебои с водой.

Сегодня, четвертого февраля, рано утром в сообществе «А.Л.Текслер, помоги!» появилось сразу несколько постов от разных людей на одну и ту же тему.

«Уважаемый губернатор! У меня огромная просьба: обратите, пожалуйста, уже внимание на поселок Старокамышинск Копейского городского округа! Что за бардак там творится! Дороги не чистят, воды нет, уже несколько дней не могут найти причину утечки! Такое ощущение, что не хотят находить. Сколько можно издеваться-то над людьми?!» - возмутилась Руфина Валеева.

«Старокамышинск опять без воды. Ее нет три дня. Ни помыться, ни поесть. Над людьми издевается горводоканал Копейска», - написала Катя Ватропина-Филиппова.

«Уже неделю поселок сидит практически без воды, на пятый-четвертый этажи вода не поднимается совсем. Это настоящая техногенная катастрофа. В тариф за воду заложены: капитальный ремонт трассы, а также 26,7 процента потерь воды, то бишь мы оплачиваем утечки, заведомо заложенные убытки. Как вам? Нам не нравится такой тариф. Нам не нравится отсутствие воды. Не доводите население до открытого противостояния с властью. Восстанавливайте водопровод и водовод. Вам для этого не нужно ничего придумывать, за вас все продумали советские инженеры, когда в 1952 году проводили водовод. Вам нужно просто выкопать проржавевшую трубу и положить точно такую же, но новую, даже не надо вытаскивать старую, рядом кладете и все. Вы даже этого не можете сделать. Почему?» - задалась вопросом в группе «Текслер, помоги!» Лилия Погорелова.

На это возмущенные жительницы получили ответ МУП «КСВВ»: коммунальщики отрапортовали, что сегодня в семь утра водоснабжение поселка восстановлено в нормативном режиме, и принесли извинения за доставленные неудобства. Одна из участниц обсуждения тут же спросила, увидят ли старокамышинцы эти извинения в квитанциях об оплате, и выразила надежду, что «да, увидят».

Еще одну жительницу не устроил ответ МУП «КСВВ»: «В смысле в нормативном режиме?! Пятый этаж – вода идет еле-еле: ни колонка газовая не включается газовая, ни машинка стиральная воды набрать не может. Когда уже закончите издеваться над жителями?!». С ней согласилась другая копейчанка: «Про нормативный режим – это вы преувеличили, конечно».

«Проблема с водой длится не первый и не второй год. Если раньше только летом выключали, то сейчас и зимой уже. Это полный износ водопровода. Все везде бежит, вот и перекрывают нам воду. Новый не делают. Скоро Старокамышинск вообще без воды останется. Правительство Челябинской области, Алексей Текслер, мы просим обратить внимание на нашу проблему!» - присоединилась к обсуждению ситуации в поселке Анна Буторина.

Администрация Копейского городского округа также ознакомилась с постами возмущенных людей и написала в сообществе «Текслер, помоги!» следующее: «По сообщению МУП «КСВВ», с 31-го января 2022-го года для проведения работ по устранению утечки на водоводе Д800 в районе Малой Сосновки было перекрыто водоснабжение в Старокамышинске. Вчера (третьего февраля) проводились работы по стабилизации режима подачи воды Сосновских очистных сооружений на насосные станции Копейска и Старокамышинска. В настоящее время водоснабжение потребителей восстановлено. По любым вопросам, находящимся в зоне ответственности МУП «КСВВ», вы можете обращаться по многоканальному номеру телефона 8 (35139) 4-39-00».

Автор: Евгения Александрова
Алексей Текслер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинска приглашают к участию в публичных слушаниях по проекту строительства метрополит
04.02.2022

Челябинцев приглашают к участию в публичных слушаниях по проекту строительства метрополитена
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил максимально быстро войти в новый нацпроект
04.02.2022

Челябинская область реализует три крупных инвестиционных проекта в сфере туризма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Социальные учреждения Челябинска недоступны для инвалидов. К такому выводу пришли активисты регио
04.02.2022

Недоступная среда: юный челябинец в инвалидной коляске не смог попасть в социальные учреждения Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заявка Челябинской области на реконструкцию очистных сооружений в Челябинске одобрена на федераль
03.02.2022

Одобрено Хуснуллиным: очистные сооружения Челябинска будут реконструированы в течение двух лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова 7 февраля состоится премьера Челябинс
03.02.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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04.02.2022 10:32

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Челябинец пожаловался Текслеру на опасный тротуар по проспекту Победы

02.02.2022 10:35

Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале

02.02.2022 10:15

Архитектор, художник, учитель, наставник: в Историческом музее открылась персональная выставка Николая Семейкина

02.02.2022 10:06

КСП проверит бюджетную отчетность министерств Челябинской области за 2021-й год

02.02.2022 09:54

В гостях у «Эрудита»: Наталья Котова и Ирина Текслер посетили новый образовательный комплекс для школьников Челябинска

02.02.2022 09:26

Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках

01.02.2022 18:01

Снеговики-добряки подвели итоги своей волшебной деятельности в 2021 году

01.02.2022 17:03

В Магнитогорске водители трамваев массово уходят на больничный

01.02.2022 16:48

В Челябинской области открылись новые поликлиники для пациентов с симптомами ковида

01.02.2022 16:47

В Челябинск привезли скуфью, освященную на главе великомученика Пантелеимона

01.02.2022 16:05

Анонсы событий и мероприятий на 2 февраля

01.02.2022 15:53

ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового ассистента  

01.02.2022 15:50

На Южном Урале пройдет юбилейная «Лыжня России»

01.02.2022 15:34

Исторический музей Южного Урала подписал соглашение с Госархивом и договор с ЮУрГУ

01.02.2022 15:32

В Челябинске женщина хотела спрыгнуть с третьего этажа

01.02.2022 15:19

В ДНР заявили о готовности обратиться за военной помощью к России

01.02.2022 15:12

США эвакуируют из Белоруссии семьи американских дипломатов

01.02.2022 15:11

Каждому – по гектару: в России стартовала программа по заселению Арктики

01.02.2022 15:00

Челябинскую область ждет теплая, ветреная среда

01.02.2022 14:37

Посвящение Сергею Герасимову – IV фестиваль школьного кино

01.02.2022 14:23

В России проиндексировали маткапитал и социальные пособия