Жители Старокамышинска забросали Текслера жалобами на жизнь без воды

Жители копейского поселка Старокамышинск забросали губернатора Челябинской области Алексея Текслера жалобами на регулярные перебои с водой.

Сегодня, четвертого февраля, рано утром в сообществе «А.Л.Текслер, помоги!» появилось сразу несколько постов от разных людей на одну и ту же тему.

«Уважаемый губернатор! У меня огромная просьба: обратите, пожалуйста, уже внимание на поселок Старокамышинск Копейского городского округа! Что за бардак там творится! Дороги не чистят, воды нет, уже несколько дней не могут найти причину утечки! Такое ощущение, что не хотят находить. Сколько можно издеваться-то над людьми?!» - возмутилась Руфина Валеева.

«Старокамышинск опять без воды. Ее нет три дня. Ни помыться, ни поесть. Над людьми издевается горводоканал Копейска», - написала Катя Ватропина-Филиппова.

«Уже неделю поселок сидит практически без воды, на пятый-четвертый этажи вода не поднимается совсем. Это настоящая техногенная катастрофа. В тариф за воду заложены: капитальный ремонт трассы, а также 26,7 процента потерь воды, то бишь мы оплачиваем утечки, заведомо заложенные убытки. Как вам? Нам не нравится такой тариф. Нам не нравится отсутствие воды. Не доводите население до открытого противостояния с властью. Восстанавливайте водопровод и водовод. Вам для этого не нужно ничего придумывать, за вас все продумали советские инженеры, когда в 1952 году проводили водовод. Вам нужно просто выкопать проржавевшую трубу и положить точно такую же, но новую, даже не надо вытаскивать старую, рядом кладете и все. Вы даже этого не можете сделать. Почему?» - задалась вопросом в группе «Текслер, помоги!» Лилия Погорелова.

На это возмущенные жительницы получили ответ МУП «КСВВ»: коммунальщики отрапортовали, что сегодня в семь утра водоснабжение поселка восстановлено в нормативном режиме, и принесли извинения за доставленные неудобства. Одна из участниц обсуждения тут же спросила, увидят ли старокамышинцы эти извинения в квитанциях об оплате, и выразила надежду, что «да, увидят».

Еще одну жительницу не устроил ответ МУП «КСВВ»: «В смысле в нормативном режиме?! Пятый этаж – вода идет еле-еле: ни колонка газовая не включается газовая, ни машинка стиральная воды набрать не может. Когда уже закончите издеваться над жителями?!». С ней согласилась другая копейчанка: «Про нормативный режим – это вы преувеличили, конечно».

«Проблема с водой длится не первый и не второй год. Если раньше только летом выключали, то сейчас и зимой уже. Это полный износ водопровода. Все везде бежит, вот и перекрывают нам воду. Новый не делают. Скоро Старокамышинск вообще без воды останется. Правительство Челябинской области, Алексей Текслер, мы просим обратить внимание на нашу проблему!» - присоединилась к обсуждению ситуации в поселке Анна Буторина.

Администрация Копейского городского округа также ознакомилась с постами возмущенных людей и написала в сообществе «Текслер, помоги!» следующее: «По сообщению МУП «КСВВ», с 31-го января 2022-го года для проведения работ по устранению утечки на водоводе Д800 в районе Малой Сосновки было перекрыто водоснабжение в Старокамышинске. Вчера (третьего февраля) проводились работы по стабилизации режима подачи воды Сосновских очистных сооружений на насосные станции Копейска и Старокамышинска. В настоящее время водоснабжение потребителей восстановлено. По любым вопросам, находящимся в зоне ответственности МУП «КСВВ», вы можете обращаться по многоканальному номеру телефона 8 (35139) 4-39-00».