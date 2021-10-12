Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу

Жители поселка Тюлюк (Катав-Ивановский район, Челябинская область), дорогу к которому весной затапливало из-за половодья, вновь жалуются губернатору на плохое состояние дороги и не принимаемые меры по ее улучшению. И это при том, что только через этот населенный пункт можно проехать в национальный парк «Зигальга».

После половодья на дороге образовались огромные ямы. Их засыпали, дорогу привели в проезжее состояние. «Весной после прохождения паводка были ликвидированы места размыва, уложены временные трубы, произведена подсыпка и профилировка дорожного покрытия», - напомнили в миндортранса региона.

Но за летний период дорожное полотно вновь пришло в негодность. «Сейчас провалов нет, но грунтовую дорогу разбивают лесовозы и многочисленный поток туристов», - пишет Татьяна Савченко в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

На сегодня дорога Первуха - Меседа – Тюлюк имеет щебеночный тип покрытия. Для решения проблем планируется провести капитальный ремонт дороги и уложить асфальтобетонное покрытие.

«Проект на ремонт этой дороги разрабатывается, - пояснили агентству в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области. - Сегодня на автодорогу уехал куратор ОГКУ "Челябинскавтодор", чтоб проверить ее текущее состояние. Кроме того, выдано предписание подрядной организации провести все необходимые работы для подготовки дороги к зиме».

В настоящий момент подрядчик уточняет сроки, в какие будут проведены работы по улучшению состояния дороги и подготовке ее к зиме.