Жительница Челябинска пожаловалась Наталье Котовой на опасную дорогу к школе

Жительница Челябинска пожаловалась главе города Наталье Котовой на опасную дорогу к филиалу школы №75.

«Очень прошу обратить особое внимание на ежедневный путь школьников в городе Челябинск по улице Гранитная к школе №75 (филиал), которая находится по адресу: Энергетиков, 17. Скоро по утрам будет темно, а ходить уже сейчас опасно», - написала Анастасия Савостина к группе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

Горожанка прикрепила к своему сообщению видео, отметив, что на улице Славянской не предусмотрен пешеходный переход через проезжую часть, а на Гранитной отсутствуют тротуар и освещение.

«Школьникам приходится ходить прямо по проезжей части, вместе с машинами. При отсутствии освещения в зимнее время это становится прямой угрозой для жизни детей, а другой дороги здесь просто нет. И это уже не говоря о том, что из-под колес машин летят пыль и камни, а мы этим дышим. В дождь дорога превращается в непролазную жижу грязи, а зимой - в непролазные сугробы. У меня двое детей, и младшую дочь приходится носить на руках, провожая старшую в школу, так как коляска там не проедет», - посетовала Анастасия Савостина.

Челябинка также отметила, что ей известно о том, что проект по улице Гранитной находится в разработке.

«Но, может, можно хотя бы как-то выделить пешеходную зону и сделать пешеходный переход через Славянскую уже в этом году?» - задала вопрос властям жительница южноуральской столицы.

Администрация Челябинска ответила на данное обращение в этот же день, седьмого сентября, сообщив Анастасии следующее: «В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги улицы Гранитной от Копейского шоссе до улицы Дзержинского». Планируемый срок получения заключения государственной экспертизы – IV квартал 2022 года.

После получения положительного заключения государственной экспертизы, при выделении необходимого объема целевого бюджетного финансирования комитет дорожного хозяйства города планирует выполнить строительно-монтажные работы на данном объекте в период 2023-2024 годы.

В рамках проекта предусматривается обустройство пешеходного перехода на указанном вами участке. По улице Гранитной планируется построить тротуар, а также произвести строительство сетей наружного освещения. На период реконструкции улицы Гранитной будет обеспечена доступность к общеобразовательным учреждениям».

Также в мэрии отметили, что по вопросам дорожной деятельности челябинка может обратиться в комитет дорожного хозяйства города по телефону: +7 (351) 791-19-67, e-mail: udh@cheladmin.ru.