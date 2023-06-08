Жительница Кыштыма пожаловалась губернатору на ужасные условия жизни и попросила помощи в переселении

Жительница Кыштыма (Челябинская область) пожаловалась главе региона Алексею Текслеру на ужасные, невозможные условия жизни в доме по улице №183 по улице Юлии Ичёвой.

Жалоба горожанки на еженедельные пожары в общежитии, обваливающиеся стены, затопленные помещения, пришедшую в негодность сантехнику и грибок, «захвативший» все здание, была опубликована в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» вечером седьмого июня. Автор обращения попросила у губернатора помощи в переселении. По ее словам, «на каких-то этажах реально растут грибы - и в лес ходить не надо».

«Протекает крыша, нет горячей воды, бойлерная сыпется», - сетует жительница многострадального дома. Судя по фотографиям здания внутри и снаружи, жизнь в нем на самом деле малоприятна.

При этом она отметила, что «адекватные жильцы своими силами борются за какую-то чистоту, за свой счет покупают материалы, чтобы хоть как-то подлатать дыры и создать хоть какой-то уют».

«Проведение проводки - не по технике безопасности. Глава города не реагирует на происходящее. На днях приезжала комиссия, осмотрели все, но сказали, что речи о переселении не может быть, так как долгов - восемь миллионов рублей. Считают, что здание не аварийное. Почему должны страдать собственники, которые своевременно оплачивают коммунальные услуги?!За что мы платим тогда, если условий для проживания никаких нет? Точнее мы не проживаем, а выживаем», - отмечает автор жалобы, которая также заявила о готовности жильцов обращаться на федеральный телеканал.

Сегодня, восьмого июня, данное обращение в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» прокомментировала администрация Кыштыма. Городские власти рассказали, что данный многоквартирный жилой дом – 1980 года застройки. Раньше являлся общежитием. Статус многоквартирного дома имеет уже больше двух десятилетий (жилые помещения активно приватизировались) – «с вытекающими законодательными правами и ответственностью по содержанию и обслуживанию общедомового имущества и придомовой территории».

«На протяжении нескольких лет в связи с халатностью некоторых собственников жилых помещений и части проживающих в нем граждан дом и придомовая территория пришли в плачевное состояние. Частые возгорания происходят по причине халатного отношения жильцов и несоблюдения ими правил пожарной безопасности. Содержание и обслуживание дома остается на сегодняшний день проблемным вопросом для жителей, для ресурсоснабжающих организаций и для администрации», - отмечают в мэрии.

В настоящий момент обслуживание дома закреплено за муниципальной организацией Кыштымского городского округа «Многопрофильное предприятие».

Как рассказали в администрации, в 2017 и 2018 годах в этом доме провели капитальный ремонт кровли и внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

«Однако состояние внутридомовой проводки в местах общего пользования вызывает опасения из-за вандальных действий неизвестных лиц. Долг жителей за предоставленные коммунальные услуги превышает восемь миллионов рублей», - сообщили в мэрии, подтвердив, что второго июня этого года по инициативе главы Кыштымского городского округа действительно состоялась встреча с жителями дома N183 по улице Юлии Ичёвой - совместно с управляющей организацией и правоохранительными органами.

Жильцам говорили о важности добросовестного отношения к общему имуществу, о необходимости своевременно платить за коммунальные услуги и содержание общего имущества в многоквартирном доме.

В администрации Кыштыма подчеркнули, что для соблюдения порядка в этом доме привлекаются органы различных ветвей власти - не только муниципальные, но и правоохранительные, и надзорные,

Таким образом, квартирный вопрос для жителей разрушающегося дома остается открытым, в том числе для тех, кто долгов не копит, исправно платит за свое жилье. Пока одни жильцы оплачивают все квитанции, другие, судя по огромной сумме долга, живут и в ус не дуют, еще и правила пожарной безопасности не соблюдают. А расхлебывать – всем вместе.