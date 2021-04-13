Жительницы Челябинской области все чаще берут в мужья иностранцев

Жительницы Челябинской области все чаще берут в мужья иностранцев. Предпочтение южноуральские невесты отдают гражданам Таджикистана и Казахстана.

Мужчины в нашем регионе также довольно охотно женятся на иностранках и чаще всего – на гражданках двух вышеназванных республик.

Как сообщает госкомитет по делам ЗАГС региона, за первые три месяца этого года семь процентов всех браков, зарегистрированных в Челябинской области, было заключено южноуральцами с иностранными гражданами (за первый квартал 2020-го этот показатель составил четыре с половиной процента).

В общей сложности в первом квартале 2021-го года в регионе было создано четыре тысячи 36 новых семей (за первые три месяца 2020-го года - на 323 семьи меньше).